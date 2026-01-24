शनिवार, 24 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. In Madhya Pradesh, acquaintances are involved in 95% of sexual crimes against children.
Written By भोपाल ब्यूरो
Last Modified: शनिवार, 24 जनवरी 2026 (11:56 IST)

मध्य प्रदेश में बच्चों को अपनों से ही खतरा, 95 फीसदी यौन अपराधों में आरोपी पहले से परिचित

हर वर्ष 95 प्रतिशत से अधिक मामलों में आरोपी पीड़ित को पहले से जानता था:एनसीआरबी

crime news
भोपाल। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के पाँच वर्षों का विश्लेषण बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर तस्वीर पेश करती है। विश्लेषण के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में पोकसो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दर्ज मामलों में हर वर्ष 95 प्रतिशत से अधिक मामलों में आरोपी पीड़ित को पहले से जानता था। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट, जो वर्ष 2023 के आँकड़े प्रस्तुत करती है, के अनुसार ज्ञात आरोपी से जुड़े मामलों का प्रतिशत 97 प्रतिशत है।

विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2023 में,पोकसो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दर्ज 3,866 मामलों में से 3,756 मामलों में आरोपी पीड़ित को जानता था। इसी तरह, पिछले वर्षों में भी यही रुझान दिखा, 2022 में 99.2 प्रतिशत, 2021 में 99.1 प्रतिशत, 2020 में 97.9 प्रतिशत और 2019 में 96.9 प्रतिशत मामलों में आरोपी परिचित था। यह प्रतिशत केवल धारा 4 और 6 के मामलों पर आधारित है, क्योंकि (एनसीआरबी) इन्हीं धाराओं के तहत आरोपी के ज्ञात और अज्ञात होने का मानकीकृत और तुलनात्मक डेटा उपलब्ध कराता है।

चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) की क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्रा के अनुसार यह स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और समुदाय स्तर पर निवारक उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती है। “यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि परिवार और बच्चे यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रहे हैं, भले ही आरोपी परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या कोई भरोसेमंद व्यक्ति ही क्यों न हो"।

सोहा मोइत्रा के मुताबिक यह रिपोर्टिंग तंत्रों के प्रति बढ़ती जागरूकता और भरोसे को दर्शाता है, लेकिन साथ ही समुदाय आधारित संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। क्राई का कार्य सतर्क स्थानीय नेटवर्क जैसे ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ को सशक्त करने और माता- पिता व देखभालकर्ताओं को जोड़ने पर केंद्रित है,ताकि जोखिमों की पहचान समय रहते हो सके और नुकसान होने से पहले ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

क्राई के विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2023 में, 239 मामले परिवार के सदस्यों से जुड़े थे, जबकि 1,267 मामलों में परिवार के मित्र, पड़ोसी, नियोक्ता या अन्य परिचित वयस्क शामिल थे। सबसे बड़ा हिस्सा- 2,250 मामले, मित्रों, ऑनलाइन परिचितों और लिव-इन पार्टनर्स से संबंधित था। पिछले पाँच वर्षों के एनसीआरबी आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह पैटर्न लगातार बना हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि बच्चों के लिए जोखिम अजनबियों की तुलना में उनके करीबी लोगों और सहकर्मी परिवेश में अधिक केंद्रित है।

16–18 वर्ष की लड़कियाँ यौन शोषण के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित-एनसीआरबी 2023 के आँकड़ों के अनुसार 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियाँ यौन शोषण की सबसे अधिक शिकार हुई है। इस श्रेणी में 2,018 पीड़ितों में से 2,003 लड़कियाँ थीं, जो 99.26 प्रतिशत है। आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि कम उम्र के बच्चों में, छह वर्ष से कम आयु के सभी 62 पीड़ित और 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के सभी 246 पीड़ित लड़कियाँ थीं। 12 से 16 वर्ष के आयु वर्ग में, 1,567 में से 1,565 पीड़ित लड़कियाँ थीं (99.87 प्रतिशत)। कुल मिलाकर, 2023 में पोकसों के तहत दर्ज 3,893 बाल पीड़ितों में से 3,876 लड़कियाँ थीं, जो 99.56 प्रतिशत है।

मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में 8.92 प्रतिशत की वृद्धि-मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध 2022 के 6,007 मामलों से बढ़कर 2023 में 6,543 हो गए, जो एक वर्ष में 8.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा पोकसों तथा संबंधित आईपीसी धाराओं के तहत दर्ज मामलों से आया, जिनमें 8.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। जहाँ बलात्कार और तस्करी जैसी कुछ श्रेणियों में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, वहीं यौन हिंसा के अन्य रूपों में तेज़ वृद्धि देखी गई। बलात्कार के प्रयास के मामले 3 से बढ़कर 15 हो गए, और नाबालिगों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने से जुड़े मामले 1 से बढ़कर 2 हो गए। इन्सल्ट टू मौडेस्टि के मामलों में भी 5 से बढ़कर 6 की वृद्धि हुई।

डिजिटल और सहकर्मी परिवेश में बढ़ते जोखिम-हालाँकि एनसीआरबी आँकड़े उन मामलों को अलग से वर्गीकृत नहीं करते जहाँ ऑनलाइन संपर्क सीधे तौर पर शोषण का कारण बने हों, लेकिन मित्रों, ऑनलाइन परिचितों और लिव-इन पार्टनर्स की श्रेणी में पिछले पाँच वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है।

सोहा मोइत्रा के मुताबिक “इस श्रेणी के मामले 2019 में 1,407 से बढ़कर 2020 में 1,855 हुए, 2021 में 1,648 के स्तर पर बने रहे और 2022 में आगे बढ़कर 2,005 हो गए। यह रुझान, किशोरों में बढ़ते इंटरनेट उपयोग के साथ मिलकर, डिजिटल और सहकर्मी परिवेश में उभरते जोखिमों को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा करता है। यह माता-पिता की अधिक सतर्कता, बच्चों के साथ ऑनलाइन संपर्कों पर नियमित संवाद और बदलते डिजिटल खतरों से निपटने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचों की आवश्यकता को रेखांकित करता है,”

वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ दर्ज कुल अपराधों में 29.22 प्रतिशत यौन अपराध थे, जो वर्ष 2022 के रुझान के अनुरूप है। यह दर्शाता है कि कुल अपराधों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध लगातार एक बड़ा हिस्सा बने हुए हैं।

दो दशकों से अधिक समय से मध्य प्रदेश में कार्यरत एक बाल अधिकार संगठन के रूप में, क्राई इस बात पर ज़ोर देता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए समुदाय की साझा जिम्मेदारी आवश्यक है। बच्चों के साथ प्रारंभिक संवाद, उनके व्यवहार में बदलावों पर ध्यान और समय पर हस्तक्षेप ये सभी नुकसान को रोकने के लिए निर्णायक हैं।

मोईत्रा कहती हैं “ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ , महिला एवं बाल संरक्षण सेवाएँ, तथा पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों की भूमिका सहित स्थानीय बाल संरक्षण तंत्रों को सुदृढ़ और सक्रिय करना, एक प्रभावी सुरक्षा तंत्र बनाने के लिए अनिवार्य है, जो जोखिमों की समय रहते पहचान कर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके,”।

 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं।

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोध

Rajasthan : वे खौफनाक वारदातें, जिनसे दहल गया था राजस्थान, इनके उम्रकैदी बने लव बर्ड, शादी के लिए पैरोल, क्यों शुरू हुआ विरोधराजस्थान की जेल से एक बेहद हैरान करने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया है। दो अलग-अलग हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अपराधी प्रिया सेठ (34) और हनुमान प्रसाद (29) शुक्रवार को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच यह रिश्ता जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काटने के दौरान परवान चढ़ा।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेज

ऑटो वाले भैया का 'मौन व्रत', यात्रियों की बक-बक से तंग आकर ड्राइवर ने सीट पर लिखवाया ऐसा मैसेजइंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी कोई जुगाड़ सुर्खियां बटोरता है, तो कभी किसी का अनोखा अंदाज। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑटो ड्राइवर की 'चुप्पी' चर्चा का विषय बनी हुई है। इस ड्राइवर ने अपनी शांति भंग होने से बचाने के लिए जो रास्ता निकाला है, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

ट्रंप से ज्यादा मोदी और जिनपिंग ताकतवर क्यों? अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावाTrump vs Modi Jinping: अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हों, लेकिन एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस दावे को पलट दिया है। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक इयन ब्रेमर का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई मायनों में ट्रंप से ज्यादा ताकतवर स्थिति में हैं।

और भी वीडियो देखें

पाकिस्तान में शादी में सुसाइड अटैक, 7 की मौत

पाकिस्तान में शादी में सुसाइड अटैक, 7 की मौतPakistan Suicide Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित डेरा इस्माइल खान जिले में एक शांति समिति के सदस्य के घर शादी के कार्यक्रम के दौरान एक आत्मघाती हमला हो गया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई।

पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, यूपी से दिल्ली तक बरसा पानी, जानिए कहां कैसा है मौसम?

पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, यूपी से दिल्ली तक बरसा पानी, जानिए कहां कैसा है मौसम?Weather Update 24 january : जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई।

शंकराचार्य विवाद में धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री, कहा- सनातन का मजाक न बनाएं

शंकराचार्य विवाद में धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री, कहा- सनातन का मजाक न बनाएंDhirendra Shashtri news in hindi : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार के बीच चल रहे विवाद में अब बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री हो गई। सनातन का मजाक न बनाएं, दोनों सनातनी हैं। उन्होंने आपस में बैठकर समझौता कर लें और बीच का रास्ता चुनें।

ग्रीनलैंड गोल्डन डोम विवाद: ट्रंप की कनाडा को चेतावनी, साल भर में चीन कर लेगा कब्जा

ग्रीनलैंड गोल्डन डोम विवाद: ट्रंप की कनाडा को चेतावनी, साल भर में चीन कर लेगा कब्जाTrump Warns Canada : ग्रीनलैंड में प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कनाडा ने अमेरिका समर्थित सुरक्षा योजनाओं का विरोध जारी रखा और चीन के करीब जाता रहा, तो चीन एक साल के भीतर ही उसे निगल जाएगा।

LIVE: एक्टर कमाल खान गिरफ्तार, ओशिवारा फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन

LIVE: एक्टर कमाल खान गिरफ्तार, ओशिवारा फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का एक्शनLatest News Today Live Updates in Hindi : ओशिवारा फायरिंग मामले में अभिनेता कमाल आर खान (केआरके) को ओशिवारा पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। केआरके को आज अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है। पल पल की जानकारी...

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com