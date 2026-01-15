मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैनवासियों के साथ ली सुबह की चाय की चुस्की

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गुरुवार को उज्जैन में एक अलग अंदाज ही नजर आया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को भगवान बृहस्पति मंदिर में दर्शन करने के बाद पास के तेलीवाड़ा चौराहे पर शहर की पुरानी चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों के साथ चाय पी और चर्चा की। उन्होंने दुकान संचालक से हालचाल पूछा, चाय पीने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चाय के पैसे दिए, दुकानदार द्वारा संकोच के कारण पैसे नहीं लेने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ये तो लेना ही होंगे।





गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जब भी अपने गृह नगर उज्जैन में होते हैं तो शहरवासियों से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ते है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के श्री देवगुरु बृहस्पति मंदिर में दर्शन-पूजन कर सभी के कल्याण की कामना की।





इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया। जानकारी दी गई कि यह भवन जी प्लस टू निर्मित किया जाएगा, अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होना होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी पीआईयू है। गीता भवन की कुल क्षमता 1250 सीटर होगी। इसका निर्माण 5.11 एकड़ में लागत लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।