बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. UN News
  4. Hundreds of children killed in Gaza in just a few months
Written By UN
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (14:03 IST)

ग़ाज़ा में युद्धविराम के बावजूद स्थिति भीषण, कुछ ही महीनों में सैकड़ों बच्चों की मौतें

Hundreds of children killed in Gaza in just a few months
मानवीय सहायता एजेंसियों का कहना है कि सहायता राशि के ग़ाज़ा में प्रवेश पर लगी इसराइली पाबन्दी से वहां भोजन सामग्री ख़त्म हो रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने मंगलवार को बताया कि ग़ाज़ा में जारी युद्धविराम के बावजूद हवाई हमले, ड्रोन हमले और कड़ाके की ठंड से बच्चों की मौतें जारी हैं। बीते वर्ष अक्टूबर की शुरुआत से अब तक 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।
 
13 जनवरी 2026 मानवीय सहायता
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने मंगलवार को बताया कि ग़ाज़ा में जारी युद्धविराम के बावजूद हवाई हमले, ड्रोन हमले और कड़ाके की ठंड से बच्चों की मौतें जारी हैं। बीते वर्ष अक्टूबर की शुरुआत से अब तक 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।
 
यूनीसेफ़ के प्रवक्ता जेम्स ऐल्डर ने जिनीवा में बताया, युद्धविराम के दौरान भी हर दिन औसतन एक लड़की या लड़के की मौत हो रही है। उन्होंने बताया कि बच्चे हवाई और ड्रोन हमलों, टैंक गोलाबारी और रिमोट-नियंत्रित ड्रोन विमानों से मारे जा रहे हैं। 
प्रवक्ता जेम्स ऐल्डर ने यह भी कहा कि ग़ाज़ा में बीते कुछ दिनों में भीषण सर्दी के कारण अत्यधिक ठंड यानी हाइपोथर्मिया से भी अनेक बच्चों की मौत हुई है। इन सर्द मौसम से उपजे हालात ने सबसे अधिक असुरक्षित लोगों को और अधिक जोखिम में डाल दिया है।
 
भीषण सर्दी का प्रकोप
यूनीसेफ़ प्रवक्ता ने बताया कि इस सर्दी में अब तक हाइपोथर्मिया से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा, काश मैं कैमरे के ज़रिए आपको दिखा पाता कि 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली तेज़ हवाएं समुद्र तट पर लगे तम्बुओं को चीरती हुई निकल रही हैं।
जेम्स ऐल्डर ने ज़ोर देकर कहा कि युद्धविराम के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में वास्तविक प्रगति हुई है। यूनीसेफ़ और उसके मानवीय सहायता साझीदार संगठनों ने ग़ाज़ा पट्टी के उत्तरी हिस्से में शुरुआती स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित किए हैं और टीकाकरण सेवाओं का विस्तार किया है।
 
हालांकि बच्चों तो बेहतर चिकित्सा के लिए अन्यत्र स्थानों पर भेजे जाने की प्रक्रिया अब भी पूरी तरह ठप बनी हुई है। यूनीसेफ़ प्रवक्ता ने कहा कि जीवन-घातक चोटों से जूझ रहे बच्चों को ग़ाज़ा से बाहर ले जाने की मंज़ूरी देने और उन्हें स्वीकार करने के लिए अधिक मेज़बान देशों को तैयार करने के मामलों में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ है।
 
प्रवक्ता जेम्स ऐल्डर ने बताया कि उन्होंने ग़ाज़ा की अपनी हालिया यात्रा के दौरान ऐसे अनेक बच्चों और परिवारों से मुलाक़ात की, जिन्हें कठिन और औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद चिकित्सा निकासी की अनुमति नहीं मिली है। इन मामलों में एक 9 साल का बच्चा भी है, जिसकी आंख में छर्रे फंसे हैं और उसकी एक या दोनों आंखों की रोशनी जाने का ख़तरा है। 
वहीं ग़ाज़ा सिटी के अल-शिफ़ा अस्पताल में भर्ती एक लड़की की हालत बेहद नाज़ुक है और उसकी जान भी जा सकती है, जबकि 1 अन्य बच्चे के पांव काटने पड़ सकते हैं। प्रवक्ता ऐल्डर ने कहा कि ये तीनों बच्चे इलाज के लिए बाहर भेजे जाने के स्पष्ट मामले हैं, लेकिन अब तक किसी को भी इसकी अनुमति नहीं मिली है।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हमास के नेतृत्व वाले हमलों के बाद ग़ाज़ा में युद्ध शुरू होने से पहले हर दिन लगभग 50 से 100 मरीज़ों को ग़ाज़ा से बाहर इलाज के लिए भेजा जाता था। WHO ने मंगलवार को जारी एक चेतावनी में कहा कि इसराइली अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही विस्तृत जांच प्रक्रियाओं के कारण दवाइयों और खाद्य सामग्री की आपूर्ति में लगातार देरी हो रही है।
 
गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध
यूनीसेफ़ प्रवक्ता ने हाल ही में इसराइल द्वारा अन्तरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों (NGOs) पर लगाए गए प्रतिबन्ध के ख़तरों का भी ज़िक्र किया। उनका कहना है कि यह प्रतिबन्ध अगले महीने लागू होने वाला है, जो जीवनरक्षक मदद पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करेगा।
प्रवक्ता ऐल्डर ने यह भी ज़ोर दिया कि अन्तरराष्ट्रीय मीडिया को ग़ाज़ा में प्रवेश की अनुमति देना बेहद ज़रूरी है, जो युद्धविराम के बावजूद नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, अन्तरराष्ट्रीय पत्रकारों को ग़ाज़ा आने की अनुमति देने के लिए अधिक दबाव डालने की ज़रूरत है। यह मेरी ग़ाज़ा की 7वीं यात्रा है और हर बार जब मैं चारों ओर विनाश और घरों के समतल हो जाने को देखता हूं, तो स्तब्ध रह जाता हूं।
 
यूनीसेफ़ प्रवक्ता जेम्स ऐल्डर ने कहा कि ग़ाज़ा का विनाश उतना ही परेशान और हैरान करता है जितना कि उन्हें 2 साल पहले प्रथम बार विनाश देखने पर किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि दो साल के युद्ध ने ग़ाज़ा के बच्चों की ज़िन्दगी असहनीय बना दी है, मानसिक चोटों का अब भी कोई उपचार नहीं किया गया हैं और ये समय के साथ और गहरी होती जा रही हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कंपनियों से स्मार्टफोन का 'सोर्स कोड' मांग सकती है सरकार, क्या इससे फोन महंगे होंगे या प्राइवेसी खत्म होगी, सामने आया बड़ा सच

कंपनियों से स्मार्टफोन का 'सोर्स कोड' मांग सकती है सरकार, क्या इससे फोन महंगे होंगे या प्राइवेसी खत्म होगी, सामने आया बड़ा सचकेंद्र सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि वह स्मार्टफोन कंपनियों को अपना सोर्स कोड साझा करने के लिए मजबूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है। सरकार ने इन खबरों को भ्रामक और सनसनी फैलाने वाला बताया है।

AI की फ्री ट्रेनिंग देगी सरकार, YUVA AI FOR ALL का अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान

AI की फ्री ट्रेनिंग देगी सरकार, YUVA AI FOR ALL का अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलानअब केंद्र सरकार एआई की ट्रेनिंग देगी। वह भी फ्री में। इसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आईटी मंत्रालय के अनुसार यह पहल युवाओं को AI-आधारित भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने अपने प्रमुख कोर्स ‘YUVA AI FOR ALL’ को भी सामने रखा, जो स्वामी विवेकानंद के प्रबुद्ध युवाओं के सपने को आधुनिक AI युग से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है।

कौन है 'रहमान डकैत' और कैसे भोपाल के एक 'डेरे' से चलता था 14 राज्यों में लूट का काला साम्राज्य?

कौन है 'रहमान डकैत' और कैसे भोपाल के एक 'डेरे' से चलता था 14 राज्यों में लूट का काला साम्राज्य?भोपाल के कुख्यात ईरानी डेरा गैंग के साम्राज्य को बड़ा झटका लगा है। 6 से ज्यादा खूंखार गिरोहों को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला मास्टरमाइंड आबिद अली उर्फ 'रहमान डकैत' आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया है। 14 राज्यों में फैले इसके जुर्म के नेटवर्क ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी।

डिलीवरी बॉय पर केंद्र का बड़ा फैसला, अब 10 मिनट में Delivery बंद, सरकार ने हटाई समयसीमा

डिलीवरी बॉय पर केंद्र का बड़ा फैसला, अब 10 मिनट में Delivery बंद, सरकार ने हटाई समयसीमाBig decision regarding delivery boys : देश में डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और जोमैटो के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक के बाद सरकार ने अब 10 मिनट में डिलीवरी की शर्तें हटा दी है। हाल ही में गिग वर्कर्स ने काम के बढ़ते दबाव और कम सैलरी को लेकर हड़ताल की थी। डिलीवरी बॉय पर तेजी से डिलीवरी करने के चलते सड़क हादसों का भी जोखिम रहता था।

डॉग लवर्स पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, क्या आपकी भावनाएं केवल कु्त्तों के लिए हैं

डॉग लवर्स पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, क्या आपकी भावनाएं केवल कु्त्तों के लिए हैंSupreme Court news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई के दौरान डॉग लवर्स को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने डॉग लवर्स सवाल किया कि क्या आपकी भावनाएं केवल कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं?

और भी वीडियो देखें

डीएमके सांसद दयानिधि मारन का विवादित बयान, उत्तर भारत में लड़कियों को घर रखा जाता है

डीएमके सांसद दयानिधि मारन का विवादित बयान, उत्तर भारत में लड़कियों को घर रखा जाता हैDMK MP on Women in North India : डीएमके सांसद दयानिधि मारन द्वारा उत्तर भारत की महिलाओं की तुलना तमिलनाडु की महिलाओं से की। मारन के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई, जबकि डीएमके ने इसे महिला सशक्तिकरण से जुड़ा संदेश बताया।

मंत्री मुरुगन के घर पीएम मोदी ने मनाया पोंगल, जानिए क्या कहा?

मंत्री मुरुगन के घर पीएम मोदी ने मनाया पोंगल, जानिए क्या कहा?PM Modi on Pongal : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मुरुगन के साथ गौसेवा भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे।

कांग्रेस विधायक ने SC-ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की, भाजपा ने बताया गुलामी की मानसिकता

कांग्रेस विधायक ने SC-ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की, भाजपा ने बताया गुलामी की मानसिकताअक्सर अपने बयानों के कारण विवादों में रहने वाले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर चर्चा में है। भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों की तुलना 'कुत्तों' से कर दी। दरअसल राजधानी के समन्वय भवन में 'डिक्लेरेशन-2' कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान संयुक्त चुनावी प्रणाली के कारण SCऔर ST विधायक और सांसद अपनी आवाज खो चुके हैं औप इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों की स्थिति 'कुत्तों' जैसी हो गई है जो चाहकर भी अपने समाज के हक में नहीं बोल सकते।

काशी में मणिकर्णिका घाट और देवी अहिल्या की प्रतिमा ध्‍वस्‍त की, इंदौर में आक्रोश, कल बनाएंगे विरोध करने की रणनीति

काशी में मणिकर्णिका घाट और देवी अहिल्या की प्रतिमा ध्‍वस्‍त की, इंदौर में आक्रोश, कल बनाएंगे विरोध करने की रणनीतिवाराणसी में देवी अहिल्‍याबाई होलकर द्वारा बनाए गए मणिकर्णिका घाट के हिस्‍से को ध्‍वस्‍त कर दिया गया है। इस दौरान देवी अहिल्‍याबाई होलकर की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया। यहां पुनर्विकास के नाम पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को गिरा दिया गया हैं

ग़ाज़ा में युद्धविराम के बावजूद स्थिति भीषण, कुछ ही महीनों में सैकड़ों बच्चों की मौतें

ग़ाज़ा में युद्धविराम के बावजूद स्थिति भीषण, कुछ ही महीनों में सैकड़ों बच्चों की मौतेंमानवीय सहायता एजेंसियों का कहना है कि सहायता राशि के ग़ाज़ा में प्रवेश पर लगी इसराइली पाबन्दी से वहां भोजन सामग्री ख़त्म हो रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने मंगलवार को बताया कि ग़ाज़ा में जारी युद्धविराम के बावजूद हवाई हमले, ड्रोन हमले और कड़ाके की ठंड से बच्चों की मौतें जारी हैं। बीते वर्ष अक्टूबर की शुरुआत से अब तक 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com