सोमवार, 8 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. चंद्र ग्रहण
  4. Post lunar eclipse rituals
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (14:32 IST)

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण का असर, हाल ही में हुए चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर करें

Lunar Eclipse
2025 Lunar Eclipse: चंद्र ग्रहण को भारतीय ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसे अक्सर अशुभ प्रभावों से जोड़ा जाता है, खासकर यदि यह किसी विशेष राशि या नक्षत्र में घटित हो। हाल ही में जो चंद्र ग्रहण हुआ है, उसके अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए कुछ परंपरागत और आध्यात्मिक उपाय अपनाए जा सकते हैं।ALSO READ: चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए?
 
चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों को दूर करने के उपाय: 
 
1. धार्मिक उपाय और दान
गंगा जल का छिड़काव: ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यह घर की शुद्धि करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है।
 
दान: ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए दान करना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। आप चावल, दूध, चांदी, चीनी, सफेद कपड़े या किसी भी सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं। यह दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति या धार्मिक स्थान पर करना चाहिए।
 
मंदिर की सफाई: ग्रहण के बाद अपने घर के मंदिर और पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें। मूर्तियों को गंगा जल से धोकर फिर से स्थापित करें।
 
2. मंत्र जाप और पूजा
ग्रहण के बाद मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा को वापस लाने के लिए मंत्रों का जाप करें।
 
महामृत्युंजय मंत्र: भगवान शिव का यह मंत्र हर प्रकार के भय और अशुभता को दूर करता है। ग्रहण के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करने से बहुत लाभ मिलता है।ALSO READ: Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?
 
गायत्री मंत्र: यह मंत्र भी मन को शांत करता है और सकारात्मकता लाता है।
 
चंद्रमा के मंत्र: 'ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः' या 'ॐ सोमाय नमः' जैसे मंत्रों का जाप करना भी फायदेमंद होता है।
 
3. शारीरिक और मानसिक शुद्धि
स्नान: ग्रहण के बाद तुरंत स्नान करें। इससे शरीर पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पानी में थोड़ा नमक मिलाकर स्नान करना और भी प्रभावी माना जाता है।
 
ध्यान और योग: मन को शांत करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए ध्यान (meditation) और योग का अभ्यास करें। यह आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है।
 
4. वास्तु और घर के उपाय
तुलसी के पत्ते: ग्रहण से पहले तुलसी के पत्ते पानी और खाने की चीजों में डाल दें। ग्रहण के बाद उन पत्तों को हटा दें। तुलसी के पत्ते ग्रहण की नकारात्मकता को सोख लेते हैं।
 
घर की ऊर्जा को साफ करें: ग्रहण के बाद घर में धूप या अगरबत्ती जलाएं, और घंटी या शंख बजाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
 
इन उपायों को अपनाकर आप हाल ही में हुए चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति वापस ला सकते हैं।
 
चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव क्या हो सकते हैं? जानें यहां...
 
* रिश्तों में तनाव
* आर्थिक बाधाएं
* नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
* मानसिक अस्थिरता या बेचैनी
* स्वास्थ्य समस्याएं
* गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता। 
 
सात्विक आहार और व्रत: 
 
* ग्रहण के दिन और उसके बाद एक दिन तक सात्विक भोजन लें।
 
* तामसिक चीजें जैसे मांस, लहसुन-प्याज आदि से बचें।
 
* कुछ लोग ग्रहण के दौरान उपवास भी रखते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shradh Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में पंचबलि कर्म करने का है खास महत्व, इसके बिना अधूरा है पितृ कर्म
