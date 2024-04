अजय राय का विवादित बयान, स्मृति ईरानी को बताया विक्षिप्त

loksabha election 2024 : उत्तरप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी विक्षिप्त तक कह दिया।

अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर राहुल गांधी के रुमाल की बात करते हुए उनके जीजा के लिए स्थान छोड़ने की बात की थी। इस पर अजय राय भड़क उठे। उन्होंने भाजपा सांसद से अमेठी की जनता से किए वादे पूरा करने की भी अपील की।

उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी विक्षिप्त हो चुकी हैं। मोदी जी से आग्रह करूंगा कि उनको तत्काल में अच्छे मानसिक डॉक्टर से दिखाया जाए, ताकि उनका मानसिक इलाज शुरू हो सके। स्मृति ईरानी खुद को सहज महसूस कर सके क्योंकि वह असहज लग रही हैं। इसलिए उनकी असहजता और मानसिक दिवालियापन दिख भी रहा है।





#WATCH | UP Congress President Ajay Rai says, " I just want to say that Smriti Irani's level of speaking is going down day by day. Her sanity is deteriorating...if a person is working for a place, naturally he will have a relationship with people over there...Amethi is important…