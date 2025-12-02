मंगलवार, 2 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. sim binding mandatory for online messaging platforms dept of telecom
Written By DW
Last Modified: मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (07:49 IST)

अब नए फोन में नहीं चलेगा पुराने नंबर का वॉट्सएप

अब सिम बदलने पर पुराने नंबर का वॉट्सएप जारी नहीं रहेगा। भारत के दूरसंचार विभाग ने कंपनियों ने इसे बंद करने को कहा है।

whatsapp
विवेक कुमार
भारत के दूरसंचार विभाग ने ऑनलाइन मेसेजिंग प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि उपयोगकर्ताओं को वही सिम कार्ड उपयोग में रखे बिना उनकी सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति ना दी जाए, जिसका उपयोग ऐप पर पंजीकरण के लिए किया गया था।
 
सरकार के इस आदेश का सीधा असर वॉट्सएप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्मों पर पड़ेगा और उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार यह विदेश यात्रा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी चुनौती बन सकता है। कई के अनुसार यह निर्देश कई उपकरणों पर एक साथ सेवाओं के उपयोग को भी प्रभावित करेगा।
 
विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि सरकार को जानकारी मिली है कि कुछ ऐप आधारित संचार सेवाएं, जो मोबाइल नंबर को ग्राहक की पहचान के तौर पर उपयोग करती हैं, उपयोगकर्ताओं को उस स्थिति में भी सेवा उपलब्ध करा रही हैं जब पंजीकृत सिम कार्ड डिवाइस में मौजूद नहीं होता। विभाग के अनुसार, इसका दुरुपयोग देश के बाहर से साइबर धोखाधड़ी करने में किया जा रहा है और यह दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए खतरा है।
 
यह नोटिस वॉट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अराटाई, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट और जोश समेत कई कंपनियों को भेजा गया है। वॉट्सएप जैसी कंपनियां पहले भी सरकार के निशाने पर रही हैं और एक बार तो वॉट्सएप ने भारत छोड़ने तक की बात कह दी थी।
 
6 घंटे में लॉगआउट अनिवार्य
दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिया है कि 90 दिनों के अंदर सभी प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करें कि सेवाएं "लगातार” उस सिम कार्ड से ही जुड़ी हों, जिससे पंजीकरण किया गया था। यदि सिम डिवाइस में मौजूद ना हो, तो सेवा को तत्काल रोकना होगा। तकनीकी भाषा में इसे सिमबाइंडिंग कहा जाता है।
 
इसके अलावा, इन प्लेटफॉर्मों की सहायक वेब सेवाएं जैसे वॉट्सएप वेब को समय–समय पर लॉगआउट किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 6 घंटे रखी गई है। प्लेटफॉर्मों को चार महीनों के भीतर बताना होगा कि उन्होंने नियमों को लागू किया या नहीं।
 
केंद्र सरकार ने यह दिशा–निर्देश टेलिकम्युनिकेशन साइबरसिक्योरिटी एमेंडमेंट रूल्स, 2025 से मिले अधिकारों के तहत जारी किए हैं। ये नियम अक्टूबर में अधिसूचित किए गए थे।
 
विदेश यात्रा और मल्टी–डिवाइस उपयोग पर असर
एक वरिष्ठ उद्योग अधिकारी ने कहा कि यह निर्देश विदेश यात्रा करने वालों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा, "अब तक जब आप विदेश यात्रा करते हैं और उस देश का नया सिम कार्ड लगाते हैं, तब भी वॉट्सएप जैसी सेवाएं बिना दोबारा पंजीकरण के चलती रहती हैं। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब ऐसा नहीं हो पाएगा।”
 
एक अन्य उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि हर 6 घंटे में डेस्कटॉप संस्करण से लॉगआउट होने का निर्देश पेशेवर कामकाज को बाधित कर सकता है। उन्होंने कहा, "बहुत से लोग दफ्तर में कंप्यूटर पर वॉट्सएप जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कई मामलों में फोन आसपास नहीं होता। अब इस प्रक्रिया में काफी अतिरिक्त रुकावटें आएंगी।”
 
उद्योग के कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह निर्देश धोखाधड़ी रोकने में कितना प्रभावी होगा, इस पर सवाल हैं। कई साइबर अपराधी फर्जी पहचान पत्रों या ‘म्यूल' आईडी के जरिए अवैध रूप से सिम कार्ड  हासिल करके धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे मामलों में सिम बाइंडिंग के निर्देश से कितना फर्क पड़ेगा, यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मूल सिम स्वयं ही अवैध तरीके से प्राप्त किया जाता है।
 
टेलिकॉम साइबर सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव जारी होने के समय उद्योग ने सिम बाइंडिंग की जरूरत का समर्थन किया था। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) तीनों निजी दूरसंचार कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसने उस समय कहा था, "वर्तमान में किसी उपभोक्ता के ऐप आधारित संचार सेवा और उनके मोबाइल सिम कार्ड के बीच बाइंडिंग केवल प्रारंभिक स्थापना और सत्यापन के दौरान होती है। उसके बाद, सिम कार्ड हट जाने, बदल जाने या निष्क्रिय होने की स्थिति में भी ऐप स्वतंत्र रूप से कार्य करना जारी रखता है।”
 
सीओएआई के अनुसार यह सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा करता है और बाइंडिंग को निरंतर बनाए रखना आवश्यक है। दूरसंचार विभाग के नए निर्देश लोकप्रिय मेसेजिंग प्लेटफॉर्मों, विदेश यात्रा करने वाले उपभोक्ताओं और कंप्यूटर पर नियमित रूप से इन सेवाओं का उपयोग करने वाले पेशेवरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगे

लाखों भारतीय ट्रंप के H-1B visa बम से सीधे प्रभावित होंगेटैरिफ को लेकर मची खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने एच-1बी वीजा पर वार्षिक 1,00,000 डॉलर की नई फीस लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है,

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमार

बिहार : क्या फिर महिलाओं के भरोसे हैं नीतीश कुमारबिहार में चुनाव को देखते हुए विपक्षी महागठबंधन सरकार को रोजगार, नौकरी समेत कई मोर्चे पर घेर रहे हैं वहीं बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रही है, जिनके केंद्र में खास तौर पर महिलाएं हैं।

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीति

भारत को रूस से दूर करने के लिए यूरोपीय संघ की नई रणनीतियूरोपीय संघ अपनी नयी रणनीति के जरिये भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच व्यापार समझौते को लेकर तो बातचीत चल ही रही है, साथ ही यूरोपीय संघ रक्षा सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहता है।

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?

इसराइल पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध का जर्मनी समर्थन करेगा?यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने इसराइल पर कारोबारी प्रतिबंध लगाने की योजना के लिए जर्मनी का समर्थन मांगा है। गाजा में इसराइल की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों ने जनसंहार कहा है।

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैं

भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा मिलने में क्या मुश्किलें हैंशेंगेन वीजा के लिए भारतीयों छात्रों में होड़ बढ़ रही है। ऐसे में वीजा अपॉइंटमेंट और आवेदन खारिज होने की दर, दोनों बढ़ते जा रहा हैं। आखिर भारतीय छात्रों को यूरोप के लिए शेंगेन वीजा हासिल करने में क्या दिक्कतें आती हैं।

और भी वीडियो देखें

अचानक इंदौर के दयालबाग स्थित आश्रय स्थल पहुंचे मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ली सुविधाओं की जानकारी

अचानक इंदौर के दयालबाग स्थित आश्रय स्थल पहुंचे मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ली सुविधाओं की जानकारीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार रात इंदौर के दयालबाग स्थित आश्रय स्थल का देर रात 10.30 बजे औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां अस्थायी रूप रह रहे लोगों से बातचीत की और आश्रय स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी आश्रयग्राहियों को कंबल वितरित किए, जिससे ठंड के मौसम में उन्हें राहत मिल सके।

Sanchar Saathi App क्या है और सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों क्यों दिया आदेश, कैसे रुकेंगे साइबर क्राइम

Sanchar Saathi App क्या है और सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों क्यों दिया आदेश, कैसे रुकेंगे साइबर क्राइमसाइबर खतरों से निपटने के लिए भारत सरकार ने नया आदेश जारी किया है। स्मार्टफोन कंपनियों को ये निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी एप 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) प्री-इंस्टॉल (पहले से डाउनलोड) करके ही बेचें।

VIT प्रबंधन का तानाशाही रवैया, जांच रिपोर्ट में खुलासा, 35 स्टूडेंट्स को पीलिया, यूनिवर्सिटी से 7 दिन में जवाब तलब, बड़े एक्शन की चेतावनी

VIT प्रबंधन का तानाशाही रवैया, जांच रिपोर्ट में खुलासा, 35 स्टूडेंट्स को पीलिया, यूनिवर्सिटी से 7 दिन में जवाब तलब, बड़े एक्शन की चेतावनीवीआईटी सीहोर में अव्यवस्थाओं और स्टूडेंट्स के हंगामे के साथ मेस व्यवस्था, छात्रावास प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अनुशासन तंत्र से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं पर सरकार कड़ा रुख अपनाया है। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विभाग ने विश्वविद्यालय प्रशासन से 7 दिनों में बिंदुवार जवाब मांगा है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com