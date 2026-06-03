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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : बुधवार, 3 जून 2026 (12:24 IST)

मुंबई प्रीमियर लीग में भी फ्लॉप हुए सूर्यकुमार यादव, रहाणे की टीम जीती

Suryakumar Yadav
इंडियन प्रीमियर लीग से खराब फॉर्म लेकर आ रहे सूर्यकुमार यादव का बल्ला मुंबई प्रीमियर लीग में भी शांत रहा। साथ हीअजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने मुंबई स्टेडियम में सूर्यकुमार यादव की ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट पर 21 रन की ज़बरदस्त जीत के साथ अपने नुवामा प्राइवेट टी20 मुंबई लीग 2026 कैंपेन की शानदार शुरुआत की।

210 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए, नाइट्स ज़रूरी स्पीड से रन बनाने में स्ट्रगल कर रही थी, बावजूद इसके कि इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट नूतन गोयल ने 56 गेंदों पर 93 रन बनाकर पारी को संभाला। इस लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की शुरुआत खराब रही और दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए, जिससे इंडिया T20I के कप्तान सूर्यकुमार यादव (19) क्रीज़ पर आए और वानखेड़े की भीड़ ने ज़ोरदार स्वागत किया। सूर्यकुमार ने 4 बार गेंद को सीमा पार जरुर पहुंचाया लेकिन शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं तब्दील कर सके। पावरप्ले के आखिर तक नाइट्स का स्कोर 56/2 हो गया।

बाएं हाथ के स्पिनर राहुल सावंत ने सूर्यकुमार और सागर मिश्रा को जल्दी-जल्दी आउट करके मैच पैंथर्स की तरफ मोड़ दिया। हर्षल जाधव और नूतन ने पांचवें विकेट के लिए 55 रन की पार्टनरशिप करके वापसी की कोशिश की, जबकि 20 साल के नूतन ने 24 रन पर मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए लगातार दो छक्कों की मदद से 32 गेंदों में फिफ्टी पूरी की। लेकिन रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ने के कारण, नाइट्स के लिए इसे बनाए रखना मुश्किल हो गया और आखिरकार वे 188/8 पर ठिठक गए।

इससे पहले, हार्दिक तमोर ने बल्ले से कमाल किया, टूर्नामेंट में अपनी पहली फिफ्टी बनाकर नॉर्थ मुंबई पैंथर्स को सीजन का पहला 200 से ज़्यादा का टोटल बनाने में मदद की। शांत बैटिंग टर्फ पर बैटिंग के लिए भेजी गई पैंथर्स ने रहाणे (24) और तमोर की शानदार शुरुआत की, जिन्होंने पावरप्ले के अंदर पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़े।

जब रहाणे तेज़ शुरुआत के बाद आउट हो गए, तो तमोर ने 43 गेंदों पर नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 67 रन बनाए। आयुष ज़िमारे (23) और आयुष वर्तक (39) ने बीच के ओवरों में स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, जिसके बाद तनुश कोटियन ने सिर्फ़ 15 गेंदों पर नाबाद 30 रन बनाकर पैंथर्स को 200 रन के पार पहुंचाया।

संक्षिप्त स्कोर: नॉर्थ मुंबई पैंथर्स 209/5 (हार्दिक तमोर 67, आयुष वर्तक 39, तनुश कोटियन 30 नॉट आउट; सिल्वेस्टर डिसूजा 2/23) ने ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट 188/8 (नूतन गोयल 93, रादव 4t सावन9; हर्ष तन्ना 2/44) को 21 रन से हराया।
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