Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (13:44 IST)

पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आग़ा बिना हाथ मिलाए मंच छोड़ गए, बाद में हाथ मिलाया गया, हुई बेइज्जती (Video)

Asia Cup 2025
INDvsPAK हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में खेली गई त्रिकोणीय श्रृंखला के विजेता कप्तान और पाकिस्तान टीम के नवनियुक्त कप्तान सलमान अली आगा एशिया कप के कप्तानों की प्रेस वार्ता में शामिल हुए। हालांकि 8 कप्तानों की हुई  प्रेस वार्ता में वह झेंप गए।

दरअसल एशिया कप 2025 से पहले सभी कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जल्दबाजी में मंच से उतरकर जाने को मजबूर कर दिया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, सलमान आगा, ओमान और हांगकांग के कप्तानों यासिम मुर्तजा और जतिंदर सिंह के साथ मंच से सबसे पहले उतरे। दूसरी ओर, सूर्यकुमार ने अफगानिस्तान के राशिद खान के साथ हल्की-फुल्की बातचीत की और फिर श्रीलंका के चरित असलंका, बांग्लादेश के लिटन दास और यूएई के मुहम्मद वसीम से हाथ मिलाया। नीचे जाने से पहले सभी ने एक-दूसरे को गले भी लगाया।

जब सूर्यकुमार मंच पर व्यस्त थे, तब सलमान आगा निकास द्वार के पास इंतजार कर रहे थे। भारतीय कप्तान ने पहले मुर्तजा से हाथ मिलाया और फिर जतिंदर के साथ औपचारिकताएँ पूरी करने से पहले सलमान आगा की ओर मुड़े।

दरअसल, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक ही मंच साझा किया। भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा, जबकि पाकिस्तान दो दिन बाद उसी स्थान पर ओमान से भिड़ेगा।

