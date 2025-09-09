मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (17:50 IST)

Asia Cup में अफगानिस्तान को दुबई रुकवाकर मैच शारजाह में रखवाए, खफा हुए राशिद

दुबई में रहना और सभी मैच अबुधाबी में खेलना आदर्श नहीं: राशिद खान

rashid khan
अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने मंगलवार को एशिया कप के कार्यक्रम और व्यवस्था की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि उनकी टीम दुबई में रहेगी और मैच के दिन अबुधाबी की करीब दो घंटे की यात्रा करेगी।

इससे भी बड़ी विडंबना यह थी कि राशिद उसी दिन सुबह यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में शामिल हुए जिस दिन उनकी टीम को शाम को अबुधाबी में हांगकांग से भिड़ना है।राशिद ने एशिया कप में हिस्सा ले रही टीमों के कप्तानों की अनिवार्य प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि यह आदर्श है - इसी बात पर हम पहले भी (दूसरे कप्तानों के साथ) चर्चा कर रहे थे।’’

इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी भी मौजूद थे।टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने कहा, ‘‘अबुधाबी में खेलना और तीनों मैचों के लिए दुबई में रहना... यह अलग बात है। लेकिन पेशेवर क्रिकेटर होने के नाते हमें इन चीजों को स्वीकार करना होगा।’’

अफगानिस्तान के ग्रुप बी के अन्य दो मैच क्रमशः 16 और 18 सितंबर को बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ होंगे।टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 170 विकेट लेने वाले राशिद ने यह भी कहा कि पेशेवर होने के नाते उन्हें कार्यक्रम को भूलकर खेल पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

राशिद ने कहा, ‘‘एक बार जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरे देशों में हम अक्सर दो-तीन घंटे की उड़ान भरकर सीधे मैच खेलने पहुंच जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं बांग्लादेश से अमेरिका गया था और सीधे मैच खेला था।’’

श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने भी कार्यक्रम के बारे में बात की जिससे जिम्बाब्वे के खिलाफ कड़ी श्रृंखला के बाद उनकी टीम को आराम करने और उबरने का बहुत कम समय मिला है।

असलंका से जब काफी कम समय में इतने सारे मैच खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे कल इसका जवाब देना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, मेरा मतलब है कि छह और सात सितंबर को जिम्बाब्वे में लगातार दो मैच और फिर सीधे यहां (दुबई) आना काफी मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन की छुट्टी की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि कोच हमें छुट्टी देंगे।’’

असलंका ने कहा, ‘‘अपनी फिटनेस का ध्यान रखना जरूरी है और हम सभी जानते हैं कि यहां बहुत गर्मी है। मेरे लिए पहले मैच में तरोताजा रहना और अपना शत प्रतिशत देना बेहद जरूरी है।’’श्रीलंका अपने अभियान की शुरुआत 13 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ करेगा। (भाषा)
श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

