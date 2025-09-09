मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (18:45 IST)

खिलाड़ियों की इमेज राइट्स को लेकर ICC और WCA के बीच हो सकता है टकराव

ICC
आईसीसी और वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन (WCA) के बीच खिलाड़ियों की इमेज लाइसेंसिंग राइट्स लेकर विवाद शुरू हो सकता है। पूरा मामला एक नए मोबाइल क्रिकेट गेम से जुड़ा है जिसे आईसीसी जल्द लॉन्च करने की योजना बना रहा है।आईसीसी ने अप्रैल में पहली बार इस योजना के बारे में अपने सदस्यों को जानकारी दी थी। इसके बाद जुलाई में सिंगापुर में हुई एजीएम में कुछ सदस्य बोर्डों ने यह इच्छा जताई कि वे इन अधिकारों के मामले में सीधे अपने खिलाड़ियों से बात करना चाहते हैं।

डब्ल्यूसीए खिलाड़ियों का वैश्विक संगठन है और वे इसे एक "उल्लंघन" बता रहा है। यह उस समझौते के संदर्भ में है,जो उसने आईसीसी के साथ किया था। उन्होंने आईसीसी और "कुछ" सदस्य बोर्डों पर खिलाड़ियों के नाम, छवि और समानता के अधिकार सहमति से तय शर्तों से परे अपने पास रखने का आरोप लगाया है।

आईसीसी की यह योजना खेल को विकसित करने के लिए है ताकि 2028-2031 चक्र में प्रसारण अधिकारों की क़ीमत में संभावित गिरावट की भरपाई हो सके। भारत में मोबाइल गेमिंग एक तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। 2024 में कई रिपोर्ट्स ने इसकी क़ीमत लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी थी। इसी वजह से आईसीसी इसमें उतरना चाहता है।

डब्ल्यूसीए पहले ही इस क्षेत्र में आ चुका है और उसने तीन कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग समझौते किए हैं, जिनमें रियल क्रिकेट भी शामिल है। यह सौदा अगस्त 2024 में घोषित किया गया था।डब्ल्यूसीए का रियल क्रिकेट के साथ समझौता 250 से अधिक पेशेवर क्रिकेटरों के नाम, छवि और समानता को शामिल करेगा।

लेकिन अन्य मोबाइल गेमिंग समझौतों से खिलाड़ियों को मिलने वाली सालाना रॉयल्टी की भुगतान प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।डब्ल्यूसीए का दावा है कि भारत में कई कंपनियां खिलाड़ियों के अधिकारों का इस्तेमाल बिना अनुमति और बिना उन्हें राजस्व दिए कर रही हैं और इन्हीं राजस्व अधिकारों की रक्षा और पालन कराने के लिए डब्ल्यूसीए काफी गंभीर है।

भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हैं

डब्ल्यूसीए से जुड़े 20 में से 15 शीर्ष देशों (भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनके यहां खिलाड़ियों का संगठन नहीं है) के लगभग 600 खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए, वैश्विक खिलाड़ियों के संगठन ने उन्हें चेतावनी दी कि वे आईसीसी या सदस्य बोर्डों से मोबाइल गेम को लेकर किसी भी अधिकार पर बातचीत न करें।

12 अगस्त को खिलाड़ियों को लिखे ईमेल में, जिसे ईएसपीएन क्रिकइंफो ने देखा है, डब्ल्यूसीए के सीईओ टॉम मोफ़ैट ने कहा, "आईसीसी /राष्ट्रीय संस्थाएं आपके नाम, छवि और समानता पर आधारित एक वैश्विक मोबाइल गेम विकसित करने की कोशिश कर रही हैं, बिना खिलाड़ियों से सामूहिक रूप से शर्तें तय किए।"

"संक्षेप में कहें, तो ऐसा लगता है कि आईसीसी वैश्विक स्तर पर आपके अधिकारों का इस्तेमाल और बिक्री करना चाहता है और नहीं चाहता कि आप और आपके साथी सामूहिक रूप से यह तय करें कि आपके अधिकारों का इस्तेमाल कैसे होगा और उसके लिए आपको भुगतान कैसे मिलेगा।" डब्ल्यूसीए ने इस मामले पर आईसीसी से भी संवाद किया है।

मोफ़ैट ने खिलाड़ियों से कहा कि आईसीसी दरअसल उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है जो उसने डब्ल्यूसीए के साथ किया था, जिसमें खिलाड़ियों की छवि का आईसीसी और उसके व्यावसायिक साझेदारों द्वारा अधिकृत इस्तेमाल शामिल था। यह दोनों संगठनों के बीच बार-बार उठने वाला मुद्दा रहा है।
Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

