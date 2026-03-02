प्रेस कॉंफ्रेस में आगा जी की किरकिरी, खुद छोड़ेगें या निकाले जाएंगे (Video)

Pakistan's journalists got no chills



"You gonna leave captaincy by yourself or you will be kicked out by PCB." pic.twitter.com/KGSXnVIgue — Rajiv (@Rajiv1841) March 1, 2026

पाकिस्तान ने अपने आखिरी सुपर आठ चरण के मैच में सह मेजबान और पहले ही बाहर हो चुकी श्रीलंका को पांच रन के मामूली अंतर से हराया। लेकिन यह जीत उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी।पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की टी20 विश्व कप में अंतिम मैच के बाद हुई प्रेस कॉंफ्रेस में किरकिरी हो गई जब पत्रकार ने पूछा कि वह खुद टी-20 टीम और कप्तानी छोड़ेगें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें निकालेगा।इसका जवाब सलमान आगा ने हंसते हुए दिया कि 3-4 दिन के बाद सबको पता चल जाएगा।इस वाक्ये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।आगा ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें तो हमने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया है। 20 ओवर के मैच में हमने 18 ओवर बहुत अच्छे से खेले और दूसरी टीम को दो ओवर अच्छे से खेलने दिए गए। लेकिन आखिरी तीन ओवर में रणनीति पर अच्छी तरह अमल नहीं किया। ’’उन्होंने कहा, ‘‘हमने पहले इससे भी बेहतर गेंदबाजी की है। हमारी गेंदबाजी इकाई काफी बेहतर है। लेकिन हम ठीक से कार्यान्वयन करने में चूक गए। ’’ पाकिस्तानी के कप्तान ने खराब प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी ली।उन्होंने कहा, ‘‘हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हम टीम चुनने में शामिल थे और खिलाड़ियों के लिए हम जिम्मेदार थे। मैं जिम्मेदारी लूंगा और मुझे यकीन है कि कोच भी लेंगे। ’’उन्होंने कहा कि दबाव की स्थितियों में फैसले लेना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या थी जिसे आईसीसी टूर्नामेंट में बेहतर नतीजों के लिए सुलझाना होगा।आगा ने कहा, ‘‘और यही बात मैंने उनसे कही, जब हम दबाव में हों तो हमें बेहतर फैसले लेने होंगे। क्योंकि असल में आप दबाव में गलतियां करते हैं। और आईसीसी टूर्नामेंट में, दबाव ज्यादा होता है क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं। ’’उन्होंने कहा, ‘‘हर मैच जरूरी होता है क्योंकि अगर आप एक मैच हार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप दबाव में होते हैं तो आपको अच्छे फैसले लेने होते हैं। ’’