रविवार, 1 मार्च 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. South Africa defeats Zimbabwe to earn top spot in Group
Written By
Last Modified: रविवार, 1 मार्च 2026 (21:32 IST)

दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराकर किया ग्रुप टॉप

South Africa
SAvsZIM गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद डेवाल्ड ब्रेविस (42) और जॉर्ज लिंडे (नाबाद 30 रन / एक विकेट) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने टूर्नामेंट में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए रविवार को टी-20 विश्वकप के सुपर आठ मुकाबले में जिम्बाब्वे को पांच विकेट से शिकस्त दी।

154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, उसने 14 रन के स्कोर पर कप्तान एडन मारक्रम (चार) और क्विंटन डी कॉक (शून्य) के विकेट गंवा दिये। इसके बाद रायन रिकलटन और डेवाल्ड ब्रेविस की जोड्ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। छठे ओवर में ब्रैड एवांस ने रायन रिकलटन को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। रिकलटन ने 22 गेंदों में चार छक्के लगाते हुए (31) रन बनाये। डेविड मिलर ने 16 गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 22 रन बनाये।

उन्हें 10वें ओवर में ब्लेसिंग मुजाराबानी ने आउट किया। अगले ही ओवर में सिकंदर रजा ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट कर पवेलियन भेज दिया। ब्रेविस ने 18 गेंदों में दो चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 42 रनों की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका ने 17.5 ओवरों में पांच विकेट पर 154 रन बनाकर पांच विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। जॉर्ज लिंडे ने 21 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के लगाते हुए 30 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने 21 रन बनाकर नाबाद रहे।

जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने तीन विकेट लिये। ब्लेसिंग मुजारबानी और ब्रैड एवांस ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां कप्तान सिकंदर रजा (73 ) और क्लाइव मडांडे (नाबाद 26) की शानदार पारी के दम पर जिम्बाब्वे ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सात विकेट पर 153 रन का स्कोर बनाया। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने 28 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा दिये। टी. मारूमानी (सात), ब्रायन बेनेट (15) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद डिओन मेयर्स और सिकंदर रजा की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया।

दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 38 रन जोड़े। नौवें ओवर में जॉर्ज लिंडे ने  डिओन मेयर्स (11) को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। रॉयन बर्ल (पांच) और टोनी मोनियोंगा (दो) रन बनाकर आउट हुये। 17वें ओवर में वेना मफाका ने तेजी के साथ रन बना रहे सिकंदर रजा को आउट कर पवेलियन भेज दिया। सिकंदर रजा ने 43 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 73 रनों की विस्फोटक पारी खेली। पारी के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रैड इवांस (8) रन बनाकर आउट हुये।

जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 153 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। क्लाइव मडांडे ने 20 गेंदों में तीन चौके लगाते हुए नाबाद 26 रनों की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका के लिए वेना मफाका और कॉर्बिन बॉश ने दो-दो विकेट लिये। जॉर्ज लिंडे, लुंगी एन्गिडी और एनरिक नॉर्टे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com