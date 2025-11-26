मैन ऑफ द मैच मार्को यानसन जिन्होंने 93 रन बनाने के बाद लिए 7 विकेट

भारत को पहली पारी में छह विकेट लेकर झकझोरने वाले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन को भले ही आज एक भी विकेट नहीं मिली लेकिन वह दूसरे टेस्ट के मैन ऑफ द मैच रहे। आज भी उन्होंने 100 से ज्यादा गेंदें खेलने वाले सांई सुदर्शन को पहले ही आउट कर लिया था लेकिन अंपायर ने गेंद को नो बॉल करार कर दिया।लेकिन मैच का अंत उन्हीं के हाथों हुआ, उन्होंने सिराज का एक चमत्कारिक कैच लेकर सीरीज का अंत किया।मार्को यानसन ने कहा कि, ‘‘कोई भी मैच जीतना एक सुखद एहसास होता है और भारत में जीतना तो ख़ास है। हमारी पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। शुक्स (दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड) को श्रेय देना होगा, उन्होंने मुझे मैदान पर जाकर अपना नैसर्गिक खेल खेलने के लिए कहा था। मैं पहले टेस्ट में थोड़ा नर्वस था।’’दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल का अहम विकेट निकालने वाले मार्को यानसन ने कहा कि उन्होंने विकेट की उछाल और गति का इस्तेमाल किया। यानसन (छह विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 201 रनों के स्कोर पर समेटकर 288 रनों की बढ़त हासिल करते हुए मैच पर अपना शिकंजा कस दिया। यानसन ने खेल के बाद कहा, ”विकेट में साफ तौर पर अच्छी गति और बाउंस है। ज़्यादा निप या स्विंग नहीं, आखिर में थोड़ी सी। जब हमने देखा कि विकेट में थोड़ा बाउंस और बेहतर पेस है, तो हमने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की।”उन्होंने कहा, ”साफ तौर पर यह लड़कों के लिए और खासकर मेरे लिए एक अच्छा दिन था। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जब बॉल ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी और कुछ स्टेज पर डेड पीरियड था, तब स्पिनरों ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे सच में लगता है कि स्पिनरों ने शानदार काम किया ।”तेज गेंदबाज ने कहा, ”किसने कहा कि हमने कड़ी मेहनत नहीं की? जैसा कि मैंने कहा, विकेट में थोड़ी पेस और बाउंस थी, जो अच्छी थी। हमने सोचा था कि हम शायद कम से कम दो दिन फील्डिंग करेंगे, या हम फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे। लड़कों ने आज बहुत अच्छा काम किया।इससे पहले यानसन ने बल्ले से कमाल दिखा कर भारत पर बड़े स्कोर का दबाव बनाया था। जानसेन ने 91 में 93 रन जड़े जिसमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। यानसेन ने रविंद्र जड़ेजा की गेंद पर 3, कुलदीप यादव पर 3 और सिराज की गेंद पर 1 बार छक्का लगाया। वहीं बुमराह की 2 गेंदो पर उन्होंने चौके लगाए।अपने शतक से चूकने के बारे में उन्होंने कहा, ”उस रात मैंने ज़्यादातर स्टीम कम कर दी। बस टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के बारे में सोचा, जिसके लिए मैं खुश हूँ।” पिच के बारे में यानसन ने कहा, ”मुझे अब भी लगता है कि यह एक अच्छा विकेट था।