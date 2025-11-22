गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की सधी शुरुआत के बाद कुलदीप का कहर

कुलदीप यादव (तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के 247 के स्कोर पर छह विकेट झटककर भारत की मैच में वापसी करा दी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए एडन मारक्रम और रायन रिकलटन की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। भारत को पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने 27वें ओवर में एडन मारक्रम को आउटकर दिलाई। मारक्रम ने 81 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 38 रन बनाये। चायकाल से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह ने उन्हें बोल्ड आउट किया। इस टेस्ट मैच में चायकाल, लंच से पहले लिया गया है।

INDvsSA

चायकाल के बाद पहले ही ओवर में कुलदीप यादव ने रायन रिकलटन को आउटकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। रायन रिकलटन ने 82 गेंदों में पांच चौके लगाते हुए 35 रन बनाये। भोजनकाल तक दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट पर 156 रन बना लिये थे। टेम्बा बावुमा और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़े। भोजनकाल के बाद 58वें ओवर मे रवींद्र जडेजा ने टेम्बा बावुमा को यशस्वी जयसवाल के हाथों कैच आउट करा भारत को तीसरी सफलता दिलाई। टेम्बा बावुमा ने 92 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 41 रन बनाये।





इसके बाद अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे ट्रिस्टन स्टब्स को कुलदीप यादव ने अपना शिकार बना लिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने 112 गेंदों में चार चौके और दो छक्कों की मदद से 49 रनों की पारी खेली। वियान मुल्डर 13 रन बनाकर कुलदीप का शिकार बने।

Stumps on Day 1!



An absorbing day's play comes to an end!



wickets for Kuldeep Yadav

wicket each for Jasprit Bumrah, Ravindra Jadeja and Mohd. Siraj



Scorecard https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XwAptOQ13s — BCCI (@BCCI) November 22, 2025

खराब रौशनी के कारण दिन का खेल निर्धारित समय से पहले समाप्त होने के समय दक्षिण अफ्रीका ने 81.5 ओवर में छह विकेट पर 247 रन बनाये लिये है और सेनुरन मुथुसामी (नाबाद 25) और काइल वेरेन (नाबाद एक) क्रीज पर मौजूद थे। दिन का अखिरी विकेट मोहम्मद सिराज ने टोनी डीजॉर्जी को आउटकर हासिल किया। टोनी डीजॉर्जी ने 59 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए 28 रन बनाये।