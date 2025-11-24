सोमवार, 24 नवंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 24 नवंबर 2025 (12:19 IST)

केएल राहुल बने कप्तान, द. अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ऋषभ पंत की वापसी

India
INDvsSA वनडे में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज, केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ आने वाली वनडे सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। रेगुलर कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटों के कारण सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होने से, राहुल को तीन मैचों की सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया। तीन मैच रांची (30 नवंबर), रायपुर (3 दिसंबर) और विशाखापत्तनम (6 दिसंबर) में होंगे।

तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और रुतुराज गायकवाड़ को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम में शामिल किया गया है, जबकि इस बार अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज नहीं हैं। लेकिन विकेटकीपर ऋषभ पंत की वनडे टीम में वापसी हुई है।

पंत के टीम में शामिल होने के बावजूद ध्रुव जुरेल अपनी जगह बनाए रखेंगे। अक्षर, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पहली पसंद के लेफ्ट-आर्म स्पिनर के तौर पर चुना गया था, सीनियर प्रो जडेजा की वापसी के बाद अपनी जगह बनाए रखने में नाकाम रहे।

गिल अभी अपनी गर्दन की चोट की जांच के लिए मुंबई में हैं। 26 साल के गिल, जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले वनडे कप्तान बनाया गया था, को कोलकाता में पहले टेस्ट में पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लगने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में अपनी भागीदारी बीच में ही छोड़नी पड़ी।

गिल और अय्यर दोनों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से, सिलेक्टर्स ने 15 मेंबर वाली टीम में तिलक और गायकवाड़ को चुना है। इसके अलावा, अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग डिपार्टमेंट में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसमें यशस्वी जायसवाल भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी अकेली वनडे कैप के अलावा एक और मौका मिल सकता है।

हार्दिक पांड्या के उपलब्ध नहीं होने की वजह से नीतीश रेड्डी अपनी जगह बनाए रखेंगे, लेकिन भारत के पास केवल तीन फ्रंटलाइन पेसर – अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा – होंगे, क्योंकि दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर विचार नहीं किया गया है। कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा तीन स्पिन ऑप्शन होंगे।

यह सीरीज़ 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी, जिसके बाद टीमें 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को दूसरे और तीसरे वनडे के लिए रायपुर और विशाखापत्तनम जाएंगी। सीरीज़ खत्म होने के बाद, दोनों टीमें पांच टी20 भी खेलेंगी।
 टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल
ये भी पढ़ें
पाकिस्तान ने सुपर ओवर में बांग्लादेश को हराकर जीता Rising Asia Cup

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

