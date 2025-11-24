केएल राहुल बने कप्तान, द. अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ऋषभ पंत की वापसी

INDvsSA वनडे में भारत के पहली पसंद के विकेटकीपर-बल्लेबाज, केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ आने वाली वनडे सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है। रेगुलर कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटों के कारण सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होने से, राहुल को तीन मैचों की सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया। तीन मैच रांची (30 नवंबर), रायपुर (3 दिसंबर) और विशाखापत्तनम (6 दिसंबर) में होंगे।तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा और रुतुराज गायकवाड़ को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम में शामिल किया गया है, जबकि इस बार अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज नहीं हैं। लेकिन विकेटकीपर ऋषभ पंत की वनडे टीम में वापसी हुई है।पंत के टीम में शामिल होने के बावजूद ध्रुव जुरेल अपनी जगह बनाए रखेंगे। अक्षर, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पहली पसंद के लेफ्ट-आर्म स्पिनर के तौर पर चुना गया था, सीनियर प्रो जडेजा की वापसी के बाद अपनी जगह बनाए रखने में नाकाम रहे।गिल अभी अपनी गर्दन की चोट की जांच के लिए मुंबई में हैं। 26 साल के गिल, जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले वनडे कप्तान बनाया गया था, को कोलकाता में पहले टेस्ट में पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लगने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में अपनी भागीदारी बीच में ही छोड़नी पड़ी।गिल और अय्यर दोनों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से, सिलेक्टर्स ने 15 मेंबर वाली टीम में तिलक और गायकवाड़ को चुना है। इसके अलावा, अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली बैटिंग डिपार्टमेंट में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जिसमें यशस्वी जायसवाल भी शामिल हैं, जिन्हें अपनी अकेली वनडे कैप के अलावा एक और मौका मिल सकता है।हार्दिक पांड्या के उपलब्ध नहीं होने की वजह से नीतीश रेड्डी अपनी जगह बनाए रखेंगे, लेकिन भारत के पास केवल तीन फ्रंटलाइन पेसर – अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा – होंगे, क्योंकि दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर विचार नहीं किया गया है। कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा तीन स्पिन ऑप्शन होंगे।यह सीरीज़ 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी, जिसके बाद टीमें 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को दूसरे और तीसरे वनडे के लिए रायपुर और विशाखापत्तनम जाएंगी। सीरीज़ खत्म होने के बाद, दोनों टीमें पांच टी20 भी खेलेंगी।रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल