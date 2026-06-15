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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 15 जून 2026 (19:02 IST)

INDAvsSLA में ड्रामा, सुपर ओवर, लड़ाई लेकिन भारत श्रीलंका से हारा (Video)

India
INDAvsSLA श्रीलंका में चल रहे त्रिकोणीय श्रृंखला में भारत ए को श्रीलंका ए से एक अहम मैच सुपर ओवर में गंवाना पड़ा। सुपर ओवर में भारत ए की ओर से अरशद खान ने 17 रन दिए  वहीं भारत इसके जवाब में सिर्फ 9 रन ही बना पाया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ कहा सुनी और झड़प भी हुई।
लेकिन मैच में नाटकीय मोड़ तब आया जब भारत के 265 रनों के जवाब में श्रीलंका की टीम 265 रन ही बना पाई। सुपर ओवर के लिए तिलक वर्मा और अंपायर में काफी देर तक बहस हुई। सुपर ओवर देर से शुरु हुआ। वहीं जब श्रीलंका की पारी की आखिरी गेंद थी तो नो बॉल देने में भी देर हुई जिससे डगआउट में जा चुके तिलक फिर से अंपायर से भिड़ गए।

भारत ने इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में सूर्यांश शेगड़े और विपराज निगम के अर्धशतकों की बतौलत 265 रनों तक पहुंचा। वहीं श्रीलंका की ओर से सदीरा समरविक्रमा ने 91 रनों की पारी खेली।
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