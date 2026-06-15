सोमवार, 15 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. indian army uniforms 2026 new dress rules bandi jacket colonial traditions removed
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 15 जून 2026 (17:42 IST)

Indian Army Uniforms 2026 : भारतीय सेना ने बदले यूनिफॉर्म नियम, अब बंडी जैकेट को मिली मंजूरी

भारतीय सेना की वर्दी में बड़ा बदलाव, टैटू, मूछों और बालों को लेकर बदले नियम, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स पर सख्ती

Indian Army Uniforms 2026
भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल की बची हुई परंपराओं को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ड्रेस रेगुलेशन में व्यापक बदलाव किए हैं। सेना ने औपचारिक अवसरों पर क्लोज-नेक बंडी जैकेट पहनने की अनुमति दे दी है, जबकि समारोहों में इस्तेमाल होने वाली पाउच बेल्ट को कई ड्रेस कोड से हटा दिया गया है। इसके अलावा परेड के दौरान निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के लिए तलवार धारण करना अब अनिवार्य नहीं रहेगा। इन बदलावों को सेना की नई 174 पृष्ठों की नियमावली "Army Uniforms-2026" में शामिल किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की यूनिफॉर्म नियमावली आखिरी बार आठ वर्ष पहले जारी की गई थी।

'रॉयल' जैसे शब्द भी हटाए गए

नई नियमावली में औपनिवेशिक दौर से जुड़े 'Royal' जैसे पुराने शब्दों को भी हटाया गया है। सेना के एडजुटेंट जनरल Lt Gen VPS Kaushik ने प्रस्तावना में कहा कि यह संस्करण भारतीय मूल्यों और समकालीन राष्ट्रीय सोच के अनुरूप सेना की ड्रेस व्यवस्था को ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय भावना के अनुरूप बदलाव

नियमावली के "Indigenisation and Alignment with National Ethos" शीर्षक वाले भाग में कहा गया है कि देश की भावनाओं और विकसित हो रही संप्रभु पहचान को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनका उद्देश्य औपनिवेशिक युग की शेष परंपराओं और प्रतीकों को हटाते हुए भारतीय सेना की गरिमा, कार्यक्षमता और गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखना है।

सभी रैंकों के लिए नई विंटर ड्रेस

सेना ने सभी रैंकों के लिए "3B" नामक नई शीतकालीन ड्रेस भी शुरू की है। इसमें एंगोला शर्ट, बैटल जैकेट और बेरेट शामिल होंगे। यूनिफॉर्म के अलावा नई नियमावली में टैटू, बॉडी पियर्सिंग, हेयरकट, मूंछ, सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग और व्यक्तिगत साज-सज्जा से जुड़े नियम भी निर्धारित किए गए हैं।

अधिकारियों को बंडी जैकेट पहनने की अनुमति

पहली बार अधिकारियों को औपचारिक ड्रेस कोड के हिस्से के रूप में बंडी जैकेट पहनने की अनुमति दी गई है। इसे बंदगला, लाउंज सूट, कॉम्बिनेशन ड्रेस या टाई के साथ फुल स्लीव शर्ट और औपचारिक पैंट के विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। नियमावली के अनुसार, फुल स्लीव शर्ट के ऊपर क्लोज-नेक बंडी जैकेट पहनी जा सकती है। यह साधारण और गहरे रंग की होगी तथा इसके साथ मैचिंग फॉर्मल ट्राउजर और बंद जूते पहनना अनिवार्य होगा।
 
महिला अधिकारियों को सादे रंग की साड़ी, कुर्ता-सलवार या दुपट्टे के साथ एंकल-लेंथ स्ट्रेट पैंट पहनने की अनुमति दी गई है। वहीं स्लीवलेस कुर्ते, पलाजो और सिगरेट पैंट जैसे कैजुअल परिधानों पर रोक लगाई गई है।

पाउच बेल्ट हटाई गई

नई नियमावली के तहत मेस ड्रेस नंबर-5 और नंबर-6 से पाउच बेल्ट को हटा दिया गया है। हालांकि कुछ विशेष रेजिमेंटों और कोर के अधिकारियों को औपचारिक रेजिमेंटल कार्यक्रमों के दौरान इसे पहनने की अनुमति रहेगी।
इन ड्रेस कोड का उपयोग राष्ट्रपति भवन, राजभवन, प्रधानमंत्री आवास, सेना प्रमुखों के आधिकारिक कार्यक्रमों और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में आयोजित राज्य समारोहों में किया जाता है।
 
 

पीएम मोदी के निर्देशों के बाद तेज हुई प्रक्रिया

सेना में स्वदेशीकरण की यह प्रक्रिया तब तेज हुई जब नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आयोजित संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन में सशस्त्र बलों को औपनिवेशिक परंपराओं को समाप्त कर भारतीय तरीकों को अपनाने का निर्देश दिया था।
 

टैटू, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स पर सख्त नियम

नई नियमावली के अनुसार सैनिकों को टैटू और बॉडी पियर्सिंग की अनुमति नहीं होगी। वर्दी में किसी भी प्रकार का ब्रेसलेट पहनना प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि पूजा के दिन कलाई पर एक पवित्र धागा पहनने की छूट दी गई है। सिख सैनिकों को छोड़कर किसी भी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी।
 
मूंछों की लंबाई 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती। वर्दी में डियोड्रेंट और परफ्यूम का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है, हालांकि आफ्टर-शेव लोशन लगाने की अनुमति होगी। महिला सैनिकों और अधिकारियों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और नोज पिन पहनने पर रोक रहेगी। सिंदूर लगाने की अनुमति होगी, लेकिन वह बेरेट या पीक कैप पहनने पर दिखाई नहीं देना चाहिए। Edited by: Sudhir Sharma (प्रतीकात्मक चित्र)
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा, महू में स्थापित होगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर

कांगो में इबोला वायरस का नया खौफ, बच्चों में संक्रमण बढ़ने की आशंका, WHO का अलर्ट

कांगो में इबोला वायरस का नया खौफ, बच्चों में संक्रमण बढ़ने की आशंका, WHO का अलर्टसंयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने आगाह किया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में महामारी विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर ओलिविए ले पोलेन ने बताया कि हर दिन अलग-अलग इलाक़ों में नए मामलों की शिनाख़्त की जा रही है, जो कि इस प्रकोप के बड़े स्तर को दर्शाता है। इसकी एक बड़ी वजह, डीआर कांगो के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही है।

वित्‍तमंत्री सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोलीं- सिर्फ आलोचना करते हैं, नहीं दिखती भारत की तरक्की

वित्‍तमंत्री सीतारमण ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोलीं- सिर्फ आलोचना करते हैं, नहीं दिखती भारत की तरक्कीNirmala Sitharaman Attacks Rahul Gandhi : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में भारत और उसके लोगों की उपलब्धियों को कमतर आंकते हैं। भाजपा शासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी जब भी लोकसभा में बोलते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना होता है। उन्‍हें देश की तरक्‍की नहीं दिखती। सीतारमण ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय हर मुद्दे पर निराशा और संकट का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं।

Mamata Banerjee : TMC में बगावत तेज, काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ने ममता बनर्जी समेत 5 नेताओं पर ठोका मानहानि का मुकदमा

Mamata Banerjee : TMC में बगावत तेज, काकोली घोष दस्तीदार के बेटे ने ममता बनर्जी समेत 5 नेताओं पर ठोका मानहानि का मुकदमापश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार (Kakoli Ghosh Dastidar) के बेटे डॉ. बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है।

क्या समाप्त होने वाला ईरान-अमेरिका युद्ध, समझौते के कितने करीब दोनों देश, होर्मुज पर किसका कंट्रोल

क्या समाप्त होने वाला ईरान-अमेरिका युद्ध, समझौते के कितने करीब दोनों देश, होर्मुज पर किसका कंट्रोलअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौते पर रविवार को ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि, ईरान ने ट्रंप की इस समयसीमा को खारिज करते हुए कहा है कि समझौता रविवार को नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

ईरान ने शांति समझौते से किया इनकार, कहा- अभी तारीख तय नहीं, किसने कहा था 24 घंटे में होगी डील?

ईरान ने शांति समझौते से किया इनकार, कहा- अभी तारीख तय नहीं, किसने कहा था 24 घंटे में होगी डील?Iran refuses peace agreement : ईरान-अमेरिका शांति समझौते को लेकर ईरान की सरकारी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। मीडिया का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर फिलहाल हस्ताक्षर टल गए हैं और यह रविवार को नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मार्च महीने से लगातार ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने वाले समझौते की घोषणा कर रहे हैं। ट्रंप अब तक कम से कम 38 बार ऐसा दावा कर चुके हैं, लेकिन हर बार कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया, इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की किरकिरी हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि 24 घंटे के अंदर ईरान-अमेरिका में डील हो सकती है। दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर शर्तों पर सहमति बन गई है।

और भी वीडियो देखें

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

Flex fuel : जल्द आएंगी 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, भारत में E100 ईंधन को मिली कानूनी मंजूरी, पर क्या हैं चुनौतियां

Flex fuel : जल्द आएंगी 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां, भारत में E100 ईंधन को मिली कानूनी मंजूरी, पर क्या हैं चुनौतियांकेंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि उन्होंने भारत में E100 ईंधन के उपयोग की अनुमति देने वाले नियमों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस फैसले से वाहन निर्माताओं के लिए ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल (Flex-Fuel) वाहन लॉन्च करने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है, जो उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकेंगे।

जेल से छूटते ही खान सर पर भड़के ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद, बोले- 'साजिश के तहत हुई मेरे भाई की हत्या'

जेल से छूटते ही खान सर पर भड़के ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद, बोले- 'साजिश के तहत हुई मेरे भाई की हत्या'Roshan Anand News : ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद जेल से रिहा हो गए। बाहर आते ही खान सर उर्फ फैजल खान पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बयान के कारण मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। मेरे भाई की साजिश के तहत हत्या कराई गई। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल से बाहर था मेरा भाई ठीक था। मैं जेल गया और मेरे भाई की हत्या हो गई।

अमेरिका-ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता, पीएम मोदी ने किया स्वागत; भड़का इजराइल

अमेरिका-ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता, पीएम मोदी ने किया स्वागत; भड़का इजराइलअमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के एलान से दुनिया ने राहत की सांस ली है। 19 जून, शुक्रवार को जिनेवा में अमेरिकी उप राष्‍ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी वार्ताकार एमबी गालीबाफ और अराघची डील पर साइन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की इस शांति समझौते का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे दुनिया में स्थिरता आएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने खेत में चलाया टिलर, पारंपरिक कृषि और जैविक खेती को बढ़ावा देने का दिया संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने खेत में चलाया टिलर, पारंपरिक कृषि और जैविक खेती को बढ़ावा देने का दिया संदेशमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने निजी आवास नगला तराई स्थित खेत में स्वयं टिलर चलाकर खेत की जुताई की तथा खेत में गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक एवं पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। इस दौरान उनकी माता श्रीमती बिशना देवी भी उनके साथ उपस्थित रहीं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com