U19 विश्वकप में नहीं होगा भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला

आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने U19 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग समूह में रखा है इस कारण इन दो एशियाई चिरप्रतिद्वंदियों का लीग स्टेज में सामना नहीं होगा। दोनों ही टीमों के बीच नॉक आउट यानि की सेमीफाइनल मैच हो सकता है बशर्ते यह दोनों टीमें वहां तक पहुंचे। भारतीय टीम जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से छह फरवरी तक होने वाले पुरूषों के अंडर 19 विश्व कप के पहले मैच में अमेरिका से खेलेगी। टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी जिन्हें चार चार के चार समूहों में बांटा गया है। इसमें 23 दिन के भीतर 41 मैच खेले जायेंगे।भारत को ग्रुप ए में अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में जिम्बाब्वे , पाकिस्तान , इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हैं जबकि ग्रुप सी में गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका होंगे। Full schedule for the ICC Men’s #U19WorldCup 2026 is out now More : https://t.co/34jVN6Vx73 pic.twitter.com/ThoLx21gnJ — ICC (@ICC) November 19, 2025 चौथे और आखिरी ग्रुप डी में तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका होंगे।आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा की। इस टूर्नामेंट के जरिये तंजानिया पदार्पण करेगा जबकि जापान की 2020 के बाद वापसी होगी।भारत को 15 जनवरी को अमेरिका से खेलना है । इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से खेलना है। भारत के सभी मैच बुलावायो में होंगे।पहले दौर से शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स खेलेंगी जिसमें छह छह टीमों के दो समूह होंगे।