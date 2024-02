इंग्लैंड के कप्तान Ben Stokes ने शर्मनाक हार के बाद कही यह बातें, Umpire Call पर भी उठाए सवाल

Ravichandran Ashwin joins the team for the third test : भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के अंतिम 2 दिन के लिए टीम से जुड़ गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने रविवार को इसकी पुष्टि की। अश्विन को मैच के दूसरे दिन अपना 500वां विकेट हासिल करने के कुछ देर बाद अपनी मां के बीमार होने के कारण तीसरे टेस्ट मैच को बीच में छोड़ना पड़ा था।