IPL 2026 में नहीं दिखेंगे आंद्रे रसेल, कोलकाता और फ्रेंचाइजी क्रिकेट को कहा अलविदा

कोलकाता नाइट राइडर्स के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने 2026 सीजन से पहले फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन न किए जाने के बाद आईपीएल करियर से संन्यास लेने का फ़ैसला किया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह टीम के सपोर्ट स्टाफ में “पावर कोच” के रूप में जुड़ेंगे।रसेल ने एक वीडियो संदेश में कहा, “मैंने आईपीएल से संन्यास लेने का फ़ैसला कर लिया है। मैं दुनिया भर की विभिन्न लीगों और केकेआर के अन्य फ्रेंचाइजियों में खेलता रहूंगा। मैंने आईपीएल में रहते हुए काफ़ी अच्छा समय बिताया है कई अच्छी यादें बनाई हैं। छक्के मारना, मैच जीतना, एमवीपी और ये सभी अनुभव शानदार रहे हैं। लेकिन कभी-कभी यह जानना भी जरूरी होता है कि कब हमें समाप्ति की ओर जाना है। जब मैंने यह निर्णय लिया तो मुझे लगा कि यही सबसे सही फ़ैसला है। मैं धीरे-धीरे फीका नहीं पड़ना चाहता। मैं एक विरासत छोड़ना चाहता हूं। रिटायर होने का सही समय तब होता है जब फैंस कहें कि तुम्हारे अंदर अभी भी दम बाक़ी है और तुम थोड़ा और खेल सकते थे। मैं नहीं चाहता कि लोग बाद में कहें कि मुझे ये फै़सला सालों पहले कर लेना चाहिए था।”रसेल ने कहा,”हम सब इंस्टाग्राम पर रहते हैं, तो फ़ीड में अक्सर अपनी तस्वीरें अलग-अलग जर्सियों में दिख जाती हैं। दोस्त और टीम-मेट्स भी कह देते हैं कि इस जर्सी में अच्छे लग रहे हो। लेकिन मुझे लगता था कि मैं उन जर्सियों में ठीक नहीं दिखता। यही बातें मेरे दिमाग़ में घूमती रहीं और कई रातें नींद भी नहीं आई। इसी दौरान मेरी मिस्टर वेंकी मैसूर और शाहरुख ख़ान से आईपीएल के बारे में बात हुई। उन्होंने हमेशा मुझे सम्मान दिया और मेरे खेल की कद्र की है। मेरे लिए वही जगह सबसे सही है जहां मैं खुद को जुड़ा हुआ महसूस करूं, इसलिए यह फ़ैसला मेरे लिए बहुत मायने रखता है।”“तो कोलकाता, मैं वापस आऊंगा। मैं आज बस यह बताने आया हूं कि मैं केकेआर सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बनूंगा।”