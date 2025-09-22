स्कूल के दिनों से साथ खेले अभिषेक शुभमन ने पाक पर ट्वीट कर ली चुटकी

उन्होंने कहा कि मैं टीम के लिए प्रदर्शन करना चाहता था। (गिल के साथ साझेदारी पर) हम स्कूल के दिनों से साथ खेल रहे हैं, हमें एक-दूसरे की संगत पसंद है। हमें लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं और आज वही दिन था।
You talk, we win pic.twitter.com/iMOe9vOuuW— Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025
जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक से कम शुभमन नहीं थे तो ट्विटर में वह कहां पीछे रहने वाले थे। शुभमन गिल ने भी लिखा कि काम बोलता है शब्द नहीं। शुभमन गिल को कल दसवें ओवर में पैर में खिंचाव आया इसके कारण ड्रिंक्स ब्रेक जल्दी हुआ। जिसके कारण उनका ध्यान भंग हुआ और वह फहीम अशरफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। अन्यथा वह भी 50 पार जा सकते थे। शुभमन ने 28 गेंदो पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए।
Game speaks, not words pic.twitter.com/5yNi2EO70P— Shubman Gill (@ShubmanGill) September 21, 2025