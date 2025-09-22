स्कूल के दिनों से साथ खेले अभिषेक शुभमन ने पाक पर ट्वीट कर ली चुटकी

You talk, we win pic.twitter.com/iMOe9vOuuW — Abhishek Sharma (@OfficialAbhi04) September 21, 2025

Game speaks, not words pic.twitter.com/5yNi2EO70P — Shubman Gill (@ShubmanGill) September 21, 2025

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैच के दौरान जिस तरह वे हमारे समाने आ रहे थे मैंने उनकी बातों को जवाब अपने बल्ले से दिया।पाकिस्तान पर छह विकेट से जीत दर्ज करने के बाद प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा ने कहा कि जिस तरह वे बिना वजह हमारे सामने आ रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने सोचा कि उनकी बातों का जवाब बल्ले से देना ज्यादा सही था।इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि तुम बात करते हो हम जीतते हैं।उन्होंने कहा कि मैं टीम के लिए प्रदर्शन करना चाहता था। (गिल के साथ साझेदारी पर) हम स्कूल के दिनों से साथ खेल रहे हैं, हमें एक-दूसरे की संगत पसंद है। हमें लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं और आज वही दिन था।जिस तरह से वह बेहतरीन शॉट्स लगा रहे हैं थे, मैंने उसका पूरा आनंद लिया। अगर आप किसी को इस अंदाज में खेलते देखते हैं, तो वही इरादा मैं भी दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं टीम को जीत दिलाने में सक्षम हूं।जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक से कम शुभमन नहीं थे तो ट्विटर में वह कहां पीछे रहने वाले थे। शुभमन गिल ने भी लिखा कि काम बोलता है शब्द नहीं। शुभमन गिल को कल दसवें ओवर में पैर में खिंचाव आया इसके कारण ड्रिंक्स ब्रेक जल्दी हुआ। जिसके कारण उनका ध्यान भंग हुआ और वह फहीम अशरफ की गेंद पर बोल्ड हो गए। अन्यथा वह भी 50 पार जा सकते थे। शुभमन ने 28 गेंदो पर 8 चौकों की मदद से 47 रन बनाए।