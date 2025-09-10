बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. abhishek sharma blitzkerg became centre of attraction in net session
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (15:25 IST)

Asia Cup के नेट सत्र में ही अभिषेक शर्मा ने दिखा दिए अपने बड़े इरादे, बरसाए छक्के

अर्शदीप का ध्यान फिटनेस पर

abhishek sharma
अभिषेक शर्मा का आक्रमक और कलात्मक स्ट्रोक-प्ले मंगलवार को भारत के वैकल्पिक नेट सत्र का मुख्य आकर्षण था, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स की निगरानी में फिटनेस अभ्यास किया।

भारतीय टीम के लिए यह वैकल्पिक अभ्यास सत्र था। इस दौरान जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और तेज गेंदबाज हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों ने आराम करने का फैसला किया।

आईसीसी अकादमी में टीम के अभ्यास सत्र में ऐसे में सब की निगाहें अभिषेक पर थी।इस युवा वामहस्त बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा ताकत से नहीं मारा, लेकिन हाथों और आंखों के शानदार सामंजस्य से गेंद को दूर तक हवा में उड़ाने में सफल रहे। उनके शॉट पर कई गेंदें अभ्यास सुविधा के बाहर जाकर गिरीं।

उन्होंने एक घंटे के अभ्यास के दौरान लगभग 25 से 30 छह रन वाले शॉट खेले।इस दौरान उपकप्तान शुभमन गिल भी शानदार लय में दिखे। उन्होंने सहजता के साथ क्रीज से बाहर निकल कर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में शॉट खेले।वह हालांकि स्थानीय नेट गेंदबाज की एक गेंद पर चूक गये और गेंद उनके ऑफ स्टंप से टकरा गयी।

अर्शदीप सबसे पहले अभ्यास सत्र के लिए पहुंचे लेकिन उन्होंने गेंदबाजी के बजाय अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया। ले रॉक्स की देखरेख में उन्होंने 10, 20 और 40 मीटर पर रखे गए ‘कोन’ के साथ कई बार ‘स्प्रिंट और शटल’ अभ्यास किए। इसे आमतौर पर ‘ब्रोंको टेस्ट’ के रूप में जाना जाता है।

PTI  (भाषा) इस बात की पुष्टि कर सकता है कि बेंगलुरु में बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र में अर्शदीप ने तेज गेंदबाजों के बीच ‘ब्रोंको टेस्ट’ में शीर्ष स्थान हासिल किया था।सैमसन के अभ्यास सत्र के विश्राम करने के उलट विकेटकीपर जितेश शर्मा ने अपना अभ्यास जारी रखा।उन्होंने क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप की देखरेख में मुश्किल कैच लपकने का अभ्यास किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com