9 महीने बाद विश्व विजेता ऑलराउंडर सैम करन की T20I टीम में वापसी
इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए करन को टीम में शामिल किया
सैम करन को बुधवार को कार्डिफ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड की टीम में वापस बुलाया गया है।यह पहली बार है जब यह ऑलराउंडर मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के मार्गदर्शन में खेलेगा। उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था।
27 वर्षीय करन को ओवल इनविंसिबल्स के लिए शानदार हंड्रेड प्रदर्शन के बाद टीम में देर से शामिल किया गया था, जहां उन्होंने 238 रन बनाए और 12 विकेट लिए।इंग्लैंड को प्रोटियाज़ द्वारा 2-1 से जीती गई एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज में एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी खली।
इस सीरीज में स्पिनर जैकब बेथेल और विल जैक्स ने पांचवें गेंदबाज की भूमिका निभाई। दोनों को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है, बेथेल तीसरे और कुरेन पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। हालाँकि, इंग्लैंड ने वनडे मैचों के दौरान अपने बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन दिखाया था क्योंकि बाएं हाथ के बेथेल को दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था।
जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर टीम में अन्य तेज गेंदबाज हैं, साथ ही लेग स्पिनर आदिल राशिद और बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन भी शामिल हैं।बीबीसी की एक खबर के अनुसार, सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट भी वापसी कर रहे हैं, जो गर्मियों की शुरुआत में पितृत्व अवकाश के कारण वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर रहे थे।(एजेंसी)
पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की एकादश:
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करेन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद।