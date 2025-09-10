बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Sam Curran returns to the T20I Fold after a span of nine months
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (15:59 IST)

9 महीने बाद विश्व विजेता ऑलराउंडर सैम करन की T20I टीम में वापसी

इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए करन को टीम में शामिल किया

Sam Curran
सैम करन को बुधवार को कार्डिफ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड की टीम में वापस बुलाया गया है।यह पहली बार है जब यह ऑलराउंडर मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के मार्गदर्शन में खेलेगा। उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था।

27 वर्षीय करन को ओवल इनविंसिबल्स के लिए शानदार हंड्रेड प्रदर्शन के बाद टीम में देर से शामिल किया गया था, जहां उन्होंने 238 रन बनाए और 12 विकेट लिए।इंग्लैंड को प्रोटियाज़ द्वारा 2-1 से जीती गई एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज में एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की कमी खली।

इस सीरीज में स्पिनर जैकब बेथेल और विल जैक्स ने पांचवें गेंदबाज की भूमिका निभाई। दोनों को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है, बेथेल तीसरे और कुरेन पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। हालाँकि, इंग्लैंड ने वनडे मैचों के दौरान अपने बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन दिखाया था क्योंकि बाएं हाथ के बेथेल को दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था।

जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर टीम में अन्य तेज गेंदबाज हैं, साथ ही लेग स्पिनर आदिल राशिद और बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन भी शामिल हैं।बीबीसी की एक खबर के अनुसार, सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट भी वापसी कर रहे हैं, जो गर्मियों की शुरुआत में पितृत्व अवकाश के कारण वेस्टइंडीज सीरीज से बाहर रहे थे।(एजेंसी)
पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की एकादश: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करेन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com