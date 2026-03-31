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Written By WD Feature Desk

Hanuman Jayanti 2026 Remedies: हनुमान जयंती पर करें ये प्रमुख 5 अचूक उपाय, चमत्कार होगा

हनुमान जयंती पर बजरंगबली का सुंदर फोटो
Hanuman Jayanti Remedies: हनुमान जयंती का पर्व 2 अप्रैल 2026 को है। भगवान हनुमान की शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना, मंत्र जाप और विशेष उपायों के लिए अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। हनुमान जी की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और हर कठिनाई से उबरने की शक्ति मिलती है।ALSO READ: वर्ष 2026 में कब है हनुमान जयंती?
  1. सिंदूर का चोला और चमेली का तेल
  2. बूंदी के लड्डू या इमरती का भोग
  3. 'राम' नाम का अंकित पीपल का पत्ता
  4. चमेली के तेल का दीपक और सुंदरकांड का पाठ
  5. गुलाब की माला और पान का बीड़ा

हनुमान जयंती पर किए गए ये 5 अचूक उपाय न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति, रिश्तों और कार्यक्षेत्र में भी सफलता दिलाने में मदद करेंगे। 
 

1. सिंदूर का चोला और चमेली का तेल

उपाय: हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह सबसे प्रभावशाली उपाय है। हनुमान जयंती के दिन किसी हनुमान मंदिर जाकर उन्हें नारंगी सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं।
 
लाभ: इससे ग्रहों के दोष (विशेषकर शनि और मंगल) शांत होते हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं।
 

2. बूंदी के लड्डू या इमरती का भोग

उपाय: बजरंगबली को बूंदी के लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन मंदिर जाकर उन्हें बूंदी के लड्डू या ताजी इमरती का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को अधिक से अधिक गरीबों और बच्चों में बांट दें।
 
लाभ: ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।
 

3. 'राम' नाम का अंकित पीपल का पत्ता

उपाय: इस दिन 11 पीपल के पत्ते लें, उन्हें साफ पानी से धो लें और उन पर चंदन या कुमकुम से 'श्री राम' लिखें। इन पत्तों की एक माला बनाएं और हनुमान जी को पहनाएं। ध्यान रहे कि पत्ते कहीं से फटे हुए न हों।
 
लाभ: यह उपाय पुराने कर्जों से मुक्ति दिलाता है और धन आगमन के नए रास्ते खोलता है। 
 

4. चमेली के तेल का दीपक और सुंदरकांड का पाठ

उपाय: शाम के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में दो लौंग भी डाल दें। इसके बाद वहीं बैठकर सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें।
 
लाभ: यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय है या मानसिक तनाव रहता है, तो इस उपाय से आत्मविश्वास बढ़ता है और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं।
 

5. गुलाब की माला और पान का बीड़ा

उपाय: हनुमान जयंती पर मंदिर जाकर हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करें। इसके साथ ही एक 'विशेष पान का बीड़ा' जिसमें केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरा और सुमन कतरी हो, चूना या सुपारी न हो, यह पान श्री हनुमान को भेंट करें।
 
लाभ: इसे 'मनोकामना पूर्ण' उपाय कहा जाता है। यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, तो वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है।
 
विशेष नोट: इन उपायों को करते समय 'ॐ हनुमते नमः' का जाप मन ही मन करते रहें। हनुमान जी की पूजा में सफाई और ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।
 
इन उपायों को हनुमान जयंती पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करें, और देखें कि कैसे हनुमान जी की कृपा आपके जीवन को बदल देती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Hanuman Jayanti 2026: हनुमान जयंती पर क्या करें और क्या नहीं करें?
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