जन्माष्टमी के शुभकामना संदेश: माखन चोर नंद किशोर, ऐसे मनमोहन मैसेज भेजकर मनाएं कान्हा के जन्मदिन का उत्सव

janmashtami wishes in hindi: हर साल की तरह इस साल भी 16 अगस्त को देशभर में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में इस खास दिन पर अपनों को बधाई संदेश भेजना बिल्कुल भी न भूलें। यह त्योहार कृष्ण भक्तों के लिए सबसे खास होता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आप अपनों को इन खास बधाई संदेशों के साथ ‘हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी’बोलना बिल्कुल भी न भूलें।

जन्माष्टमी के शुभकामना संदेश

माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर

हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी

आओ उनके गुण गाएं, सब मिल के जन्माष्टमी मनाएं.

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

राधा की भक्ति मुरली की मिठास,

माखन का स्वाद और गोपियों का रास,

सब मिलके बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन खास!

कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

माखन का कटोरा, मिश्री का थाल,

मिट्टी की खुशबू , बारिश की फुहार।

राधा की उम्मीद कन्हैया का प्यार,

मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार।।

हैप्पी जन्माष्टमी।।

श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं,

आप खुशियों के दीप जलाएं।

परेशानी आपसे आंख चुराए,

इस तरह आप जन्माष्टमी मनाएं।

Happy Janmashtami 2025

गोकुल का राजा, माखन चोर,

राधा संग जिसने बांधी डोर।

आओ सब गुण उनके गाएं,

जन्माष्टमी उत्सव मनाएं।

हैप्पी जन्माष्टमी।

राधा के संग खेलें फाग,

कान्हा संग हर दिन राग।

सुख-शांति घर में लाएं,

सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं।

हरे कृष्णा।।

मक्खन का कटोरा,

फूलों की बहार,

मिश्री की मिठास,

मैया का प्यार और दुलार,

मुबारक हो सबको जन्माष्टमी का त्यौहार!

कृष्ण जिनका नाम

गोकुल जिनका धाम,

ऐसे श्री कृष्ण भगवान को

हम सब का प्रणाम!

Happy Krishna Janmashtami

नंदलाल की लीला न्यारी,

बंसी की धुन है प्यारी-प्यारी।

आज सब संग मिल गाएं,

कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं।

जन्माष्टमी मुबारक।।

माखन मिश्री जितना प्यारा,

कन्हैया हमारा सबसे न्यारा।

हर दिल में बसा है मुरारी,

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भारी।

जय श्री कृष्ण।।

मुरली की मधुर तान सुनाएं,

कान्हा संग रंग में झूम जाएं।

राधा संग रास रचाएं,

सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं।

हैप्पी जन्माष्टमी।।

रात अंधियारी, गोकुल में उजियारा,

जन्मा नंदलाल, सबका सहारा,

शोर मचाए ग्वाल-बाल, बंसी की तान पर,

कान्हा आए, तो किस्मत भी झूमे हर द्वार पर।

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

कृष्ण की भक्ति और प्रेम से दिल को सजाएं,

जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रभु जीवन को खुशियों से भर जाएं.

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

माखन चोर और गोपाल के चरणों में वंदन,

जन्माष्टमी का पावन पर्व आपके जीवन में लाए आनंद.

Happy Krishna Janmashtami

वृन्दावन की खुशबू

राधा कृष्ण का प्यार

कन्हैया का नटखटपन

मां यशोदा की फटकार

मुबारक हो आप सबको

जन्माष्टमी का त्योहार।

Happy Krishna Janmashtami

कृष्ण की महिमा, कृष्ण का प्यार;

कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार;

मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार

Happy Krishna Janmashtami

गाय का माखन, यशोधा का दुलार,

ब्रह्माण्ड के सितारे कन्हैया का श्रृंगार.

सावन की बारिश और भादों की बहार,

नन्द के लाला को हमारा बार-बार नमस्कार