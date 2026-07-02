डोडा में दो बार बादल फटने का असर: गांव कटे, सड़कें बह गईं

बादल फटने की ये दो घटनाएं भलेसा के खाल जुगासर इलाके में हुईं, जिससे पानी, कीचड़ और बड़े पत्थर तेजी से नीचे की ओर बहने लगे और पूरे इलाके में जबरदस्त बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा असर ठाठरी-किलहोत्रन सड़क पर पड़ा, जहां भारी मात्रा में मलबा सड़क पर जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और यात्री कई घंटों तक दोनों तरफ फंसे रहे। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण, मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं की आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई।

आपदा के तुरंत बाद नहीं मिली मदद

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आपदा के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन के ध्यान में मामला लाने के बावजूद, कई घंटों तक सड़क साफ करने का काम शुरू नहीं हुआ, जिससे फंसे हुए यात्रियों और स्थानीय निवासियों की परेशानी और बढ़ गई। तुरंत सरकारी मदद न मिलने पर, स्थानीय युवा, ट्रांसपोर्टर और स्वयंसेवक फंसे हुए यात्रियों की मदद करने, ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सड़क बंद होने के कारण फंसे लोगों की सहायता के लिए आगे आए, जब तक कि आखिरकार बहाली का काम शुरू नहीं हुआ।

नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

इस बीच, चिनाब बेसिन के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर पहुंच गया, जिससे जिला प्रशासन को हाई अलर्ट जारी करना पड़ा और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहने और असुरक्षित इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह देनी पड़ी।

edited by : Nrapendra Gupta