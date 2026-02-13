Android 16 QPR3 Beta 2.1 Rollout : Pixel यूजर्स के लिए बैटरी और स्टेबिलिटी फिक्स के साथ नया अपडेट जारी, जानिए कैसे मिलेगा

गूगल ने Pixel डिवाइसों के लिए Android 16 QPR3 Beta 2.1 अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट जनवरी में जारी QPR3 Beta 2 के बाद का फॉलोअप वर्जन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम की स्थिरता, बैटरी परफॉर्मेंस और ओवरऑल विश्वसनीयता को बेहतर बनाना है।



रिलीज नोट्स के मुताबिक, यह अपडेट उन यूजर्स के लिए उपलब्ध है जो Android Beta for Pixel प्रोग्राम में पहले से एनरोल हैं। Pixel 6 और Pixel 7 सीरीज को बिल्ड नंबर CP11.251209.009 मिल रहा है, जबकि अन्य समर्थित डिवाइसों को CP11.251209.009.A1 वर्जन जारी किया गया है।

किन समस्याओं को किया गया ठीक?



इस अपडेट में कई अहम बग फिक्स शामिल किए गए हैं- ऐप ड्रॉअर स्क्रॉल करते समय फ्रीज होने की समस्या ठीक की गई। Android Auto द्वारा गलत तरीके से अधिक स्क्रीन टाइम लॉग करने की समस्या सुधारी गई, जिससे बैटरी लाइफ बेहतर होगी। फुल-स्क्रीन और PiP मोड में नोटिफिकेशन शेड इस्तेमाल करते समय आने वाली ग्राफिकल गड़बड़ियों को दूर किया गया।

रात के समय अत्यधिक बैटरी ड्रेन की समस्या को ठीक किया गया। बैटरी चार्ज लिमिट सेट होने के बावजूद 100% तक चार्ज होने की दिक्कत दूर की गई। Wi-Fi कनेक्शन बग के कारण स्लो इंटरनेट स्पीड की समस्या सुलझाई गई। रेडियो इंफॉर्मेशन सेटिंग्स एक्सेस करते समय होने वाले क्रैश को ठीक किया गया।





कॉल के दौरान स्पीकरफोन पर स्विच करने में देरी और ऑडियो फीडबैक की कमी को बेहतर ऑडियो रूटिंग से सुधारा गया। Always-On Display से डिवाइस जगाते समय स्क्रीन फ्लिकर की समस्या दूर की गई। Microsoft Intune से मैनेज ऐप्स समेत कुछ ऐप्स के स्टार्टअप क्रैश को ठीक किया गया।

वायरलेस चार्जिंग में गड़बड़ी और स्लो वायर्ड चार्जिंग की समस्या पावर मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार कर ठीक की गई। फोल्डेबल डिवाइस को फोल्ड करते समय आने वाले सिस्टम क्रैश को एक्टिविटी लाइफसाइकिल मैनेजमेंट में सुधार कर सुलझाया गया।

अपडेट कैसे मिलेगा

अन्य Android QPR बीटा वर्जनों की तरह यह बिल्ड सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर मानी जा रही है। यदि आप Android Beta for Pixel प्रोग्राम में शामिल हैं और ऑप्ट-आउट नहीं किया है, तो यह अपडेट ओवर-द-एयर (OTA) के जरिए स्वतः उपलब्ध हो जाएगा।

Android Beta समुदाय में शुरुआती यूजर्स के मुताबिक, यह लगभग 90MB से 110MB के बीच का छोटा अपडेट है और इसमें बड़े विजुअल बदलाव नजर नहीं आते। हालांकि यह ‘अंडर-द-हूड’ सुधारों पर केंद्रित है, जो डिवाइस की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। Edited by : Sudhir Sharma