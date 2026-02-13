Mukhtar Ansari Gang के शार्प शूटर शोएब की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, माफिया नेटवर्क में मचा हड़कंप

उत्तरप्रदेश के बाराबंकी जिले की बड़ी खबर सामने आई है। पूर्वांचल का कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का शॉर्प शूटर शोएब उर्फ बॉबी की दिनदहाड़े भरे बाजार में हत्या कर दी गई है। दिनदहाड़े हुई हत्या की यह घटना भरे बाजार में हुई है। इसके बाद से पूरे इलाके मे हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक शोएब उर्फ बॉबी माफिया मुख्तार अंसारी का विश्वनीय व पुराना शूटर था।

उत्तरप्रदेश पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। शोएब उर्फ बॉबी का नाम उत्तरप्रदेश के चर्चित जेलर काण्ड में आया था। पुलिस ने यह भी बताया है कि शूटर शोएब के विरुद्ध हत्या, रंगदारी तथा गैंगस्टर से जुड़े हुए दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे।