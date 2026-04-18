सिर्फ़ 560 गेंदों में टिम डेविड ने पूरे किए दूसरे सबसे तेज 1000 IPL रन
टिम डेविड ने आईपीएल इतिहास में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने शनिवार को यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 560 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया, और ऐसा उन्होंने अपने जाने-पहचाने पावर-हिटिंग अंदाज में किया।
यह यादगार पल लुंगी एनगिडी के ख़िलाफ़ आया, जब डेविड ने उनकी एक धीमी गेंद को चुना और उसे सीधे बल्ले से गेंदबाज़ के सिर के ऊपर से मार दिया।
गेंद इतनी ज़ोर से मारी गई थी कि वह ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उठी और सीधे साइटस्क्रीन में जाकर गिरी, जिससे उन्हें एक शानदार छक्का मिला और उन्होंने ज़ोरदार अंदाज़ में 1000 रन बनाने वाले क्लब में अपनी जगह बना ली।
इस मील के पत्थर तक सबसे तेज़ी से पहुँचने वालों की सूची में आंद्रे रसेल 545 गेंदों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि डेविड अब उनके ठीक पीछे हैं। ट्रैविस हेड और फ़िल सॉल्ट 575 गेंदों के साथ अगला स्थान साझा करते हैं, उनके बाद हेनरिक क्लासेन 594 और वीरेंद्र सहवाग 604 गेंदों के साथ आते हैं।
डेविड का 1000 रनों तक तेज़ी से पहुँचना आईपीएल के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज़ों में से एक के तौर पर उनकी साख को और मज़बूत करता है; उनकी पारी रनों के ढेर लगाने के बजाय तेज़ी से रन बनाने और आक्रामक इरादों के लिए जानी जाती है।
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