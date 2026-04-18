शनिवार, 18 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Tim David completes thousand IPL runs in five sixty deliveries
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (18:19 IST)

सिर्फ़ 560 गेंदों में टिम डेविड ने पूरे किए दूसरे सबसे तेज 1000 IPL रन

Tim David
टिम डेविड ने आईपीएल इतिहास में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने शनिवार को यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 560 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया, और ऐसा उन्होंने अपने जाने-पहचाने पावर-हिटिंग अंदाज में किया।

यह यादगार पल लुंगी एनगिडी के ख़िलाफ़ आया, जब डेविड ने उनकी एक धीमी गेंद को चुना और उसे सीधे बल्ले से गेंदबाज़ के सिर के ऊपर से मार दिया।

गेंद इतनी ज़ोर से मारी गई थी कि वह ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उठी और सीधे साइटस्क्रीन में जाकर गिरी, जिससे उन्हें एक शानदार छक्का मिला और उन्होंने ज़ोरदार अंदाज़ में 1000 रन बनाने वाले क्लब में अपनी जगह बना ली।
इस मील के पत्थर तक सबसे तेज़ी से पहुँचने वालों की सूची में आंद्रे रसेल 545 गेंदों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि डेविड अब उनके ठीक पीछे हैं। ट्रैविस हेड और फ़िल सॉल्ट 575 गेंदों के साथ अगला स्थान साझा करते हैं, उनके बाद हेनरिक क्लासेन 594 और वीरेंद्र सहवाग 604 गेंदों के साथ आते हैं।

डेविड का 1000 रनों तक तेज़ी से पहुँचना आईपीएल के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज़ों में से एक के तौर पर उनकी साख को और मज़बूत करता है; उनकी पारी रनों के ढेर लगाने के बजाय तेज़ी से रन बनाने और आक्रामक इरादों के लिए जानी जाती है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिर्फ़ 560 गेंदों में टिम डेविड ने पूरे किए दूसरे सबसे तेज 1000 IPL रन

सिर्फ़ 560 गेंदों में टिम डेविड ने पूरे किए दूसरे सबसे तेज 1000 IPL रनटिम डेविड ने आईपीएल इतिहास में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उन्होंने शनिवार को यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 560 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया, और ऐसा उन्होंने अपने जाने-पहचाने पावर-हिटिंग अंदाज में किया।

साल्ट हिट बाकी बल्लेबाज फ्लॉप, बैंगलूरू दिल्ली के खिलाफ पहुंच पाई सिर्फ 175 रनों तक

साल्ट हिट बाकी बल्लेबाज फ्लॉप, बैंगलूरू दिल्ली के खिलाफ पहुंच पाई सिर्फ 175 रनों तकDCvsRCB फिल साल्ट की अर्धशतकीय पारी के कारण रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने अपने घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 विकेटों पर 175 रन बना दिए। फिल साल्ट ने 38 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाकर 68रन बनाए वहीं अक्षर पटेल कुलदीप यादव और लूंगी एन्गिडी ने 2-2 विकेट लिए।

जीत को तरस रही कोलकाता के सामने ईडन पर होंगे राजस्थान के रजवाड़े

जीत को तरस रही कोलकाता के सामने ईडन पर होंगे राजस्थान के रजवाड़ेKKRvsRR राजस्थान रॉयल्स का लक्ष्य रविवार को दोपहर के मुकाबले में संघर्ष कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करते हुए, जल्दी से एकजुट होकर जीत की राह पर लौटना होगा; इस सीजन में दोनों टीमें बिल्कुल अलग-अलग स्थितियों में इस मुकाबले में उतर रही हैं।आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर काबिज राजस्थान रॉयल्स ने लगातार चार जीत के साथ जबरदस्त लय हासिल की थी, लेकिन पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनकी यह लय टूट गई।

दिल्ली ने टॉस जीतकर बैंगलूरू के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

दिल्ली ने टॉस जीतकर बैंगलूरू के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)DCvsRCB दिल्ली कैपिटल्स ने बैंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने का फैसला किया।

शुभमन ने कप्तानी पारी खेलकर कोलकाता को थमाई लगातार पांचवी हार

शुभमन ने कप्तानी पारी खेलकर कोलकाता को थमाई लगातार पांचवी हारGTvsKKR गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कप्तान शुभमन गिल (86) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राडर्स को दो गेंदें शेष रहते पांच विकेट से हरा दिया। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की।

और भी वीडियो देखें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com