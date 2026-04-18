दिल्ली ने टॉस जीतकर बैंगलूरू के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद अक्षर ने कहा पिच थोड़ी सी सख्त है। ऐसा हो सकता है कि दूसरी पारी में गेंद थोड़ी धीमी आए लेकिन चिन्नास्वामी एक चेजिंग ग्राउंड है।उन्होंने कहा कि टीम में कोई बदलाव नहीं है। वहीं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि मैं खुश हूं, क्योंकि हम पहले बल्लेबाज़ी करना चाहते थे। हम बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हौसला बढ़ाने के लिए यह (हरी) जर्सी है। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।
TOSS @DelhiCapitals have won the toss and will bowl first against @RCBTweets— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2026
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