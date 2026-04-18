दिल्ली ने टॉस जीतकर बैंगलूरू के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

DCvsRCB दिल्ली कैपिटल्स ने बैंगलूरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने का फैसला किया।दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के बाद अक्षर ने कहा पिच थोड़ी सी सख्त है। ऐसा हो सकता है कि दूसरी पारी में गेंद थोड़ी धीमी आए लेकिन चिन्नास्वामी एक चेजिंग ग्राउंड है।उन्होंने कहा कि टीम में कोई बदलाव नहीं है। वहीं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि मैं खुश हूं, क्योंकि हम पहले बल्लेबाज़ी करना चाहते थे। हम बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हौसला बढ़ाने के लिए यह (हरी) जर्सी है। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार।विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और जॉश हेजलवुड