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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 (23:38 IST)

शुभमन ने कप्तानी पारी खेलकर कोलकाता को थमाई लगातार पांचवी हार

Shubhman Gill
GTvsKKR गुजरात टाइटंस ने आईपीएल टी20 मैच में शुक्रवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को पांच विकेट से हरा दिया।केकेआर को 180 रन पर आउट करने के बाद टाइटंस ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए।केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिए। 
केकेआर (एकादश) : अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम साइफ़र्ट, अंगकृष रघुवंशी, रोवमन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी।

जीटी (एकादश): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद ख़ान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा।
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शुभमन ने कप्तानी पारी खेलकर कोलकाता को थमाई लगातार पांचवी हार

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महेंद्र सिंह दिखे टीम के साथ, क्या दिखेंगें हैदराबाद के खिलाफक्या एमएस धोनी शनिवार शाम को सनराइज़र्स हैदराबाद (एसआरएच) के ख़िलाफ़ होने वाला चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का अगला मुक़ाबला खेलेंगे? भले ही इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकती लेकिन धोनी के टीम के साथ हैदराबाद की यात्रा करने के चलते इसकी संभावना काफ़ी बढ़ गई है।

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कोलकाता ने गुजरात के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी (Video)KKRvsGT कोलकाता नाईट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडयिम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। कोलकाता को अभी जीत का खाता खोलना बाकी है वहीं गुजरात 2 मैच जीत चुका है।

IPL 2026 में हुई एक और दक्षिण अफ्रीकी कीपर की एंट्री, गुजरात को मिला रिप्लेसमेंट

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