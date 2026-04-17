शुभमन ने कप्तानी पारी खेलकर कोलकाता को थमाई लगातार पांचवी हार
GTvsKKR गुजरात टाइटंस ने आईपीएल टी20 मैच में शुक्रवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को पांच विकेट से हरा दिया।केकेआर को 180 रन पर आउट करने के बाद टाइटंस ने 19.4 ओवर में पांच विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए।केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिए।
केकेआर (एकादश) :
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम साइफ़र्ट, अंगकृष रघुवंशी, रोवमन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी।
जीटी (एकादश)
: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद ख़ान, अशोक शर्मा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा।