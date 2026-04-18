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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (07:57 IST)

Top News : हार्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव, महिला बिल गिरने पर NDA आक्रामक

ghalibaf answer to trump
Top News 18 April : अमेरिका की नाकेबंदी और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिफाफ के बयान से हार्मुज स्ट्रेट पर सस्पेंस गहराया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरते ही एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया। आज से चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 में लगातार पांचवी बार हार का सामना करना पड़ा। 18 अप्रैल की बड़ी खबरें :    
 

हार्मुज स्ट्रेट पर सस्पेंस

अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता जल्द ही इस्लामाबाद में शुरू हो सकती है। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेल गालिबाफ के बयान से हार्मुज स्ट्रेट खुलने पर सस्पेंस गहरा गया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरका की नाकेबंद जारी रही तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुलेगा। ALSO READ: हार्मुज स्ट्रेट पर सस्पेंस: ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी पर दी बड़ी चेतावनी
 

अमेरिका की नाकाबंदी जारी 

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर लगी नौसैनिक सख्ती और दबाव तब तक जारी रहेगा, जब तक ईरान के साथ पूरी तरह से समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खुला है और व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित है।
 

महिला आरक्षण बिल गिरते ही NDA आक्रमक

लोकसभा में महिलाओं की 33% भागीदारी के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत विपक्षी सांसदों के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान चलाया जाएगा। ALSO READ: महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा,सरकार का दावा- महिलाओं को अधिकार दिलाकर ही रहेंगे
 

चारधाम यात्रा आज से 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज सुबह 11 बजे यात्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण जारी है। 
 

कोलकाता की लगातार पांचवी हार

गुजरात टाइटंस ने आईपीएल टी20 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। केकेआर को 180 रन पर आउट करने के बाद टाइटंस ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। केकेआर की आईपीएल 2026 में लगातार पांचवी हार हैं। ALSO READ: शुभमन ने कप्तानी पारी खेलकर कोलकाता को थमाई लगातार पांचवी हार
edited by : Nrapendra Gupta
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महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा,सरकार का दावा- महिलाओं को अधिकार दिलाकर ही रहेंगे

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा,सरकार का दावा- महिलाओं को अधिकार दिलाकर ही रहेंगेमहिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया।

खुल गया होर्मुज स्ट्रेट, ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, ऐसे जहाज कर सकेंगे पार

खुल गया होर्मुज स्ट्रेट, ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, ऐसे जहाज कर सकेंगे पारStrait of Hormuz Fully Open : होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बड़ा ऐलान किया है। अराघची ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। हालांकि यह जलडमरूमध्य इयराइल-लेबनान संघर्ष विराम की शेष अवधि के लिए ही खोला गया है, जो गुरुवार से अगले 10 दिनों तक के लिए प्रभावी है। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से लगभग 800 जहाज फंस गए थे। इसमें लगभग 187 से अधिक ऑयल टैंकर शामिल हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया था।

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेश

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया आदेशRahul Gandhi : दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ बेंच ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उच्‍च न्‍यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की बात कही। अब प्राथमिकी के बाद आगे की जांच प्रक्रिया शुरू होगी और तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। उच्‍च न्‍यायालय के इस फैसले के बाद उत्‍तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है।

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