Top News : हार्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव, महिला बिल गिरने पर NDA आक्रामक

Top News 18 April : अमेरिका की नाकेबंदी और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर गालिफाफ के बयान से हार्मुज स्ट्रेट पर सस्पेंस गहराया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरते ही एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया। आज से चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल 2026 में लगातार पांचवी बार हार का सामना करना पड़ा। 18 अप्रैल की बड़ी खबरें :

हार्मुज स्ट्रेट पर सस्पेंस

अमेरिका की नाकाबंदी जारी

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर लगी नौसैनिक सख्ती और दबाव तब तक जारी रहेगा, जब तक ईरान के साथ पूरी तरह से समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खुला है और व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित है।

महिला आरक्षण बिल गिरते ही NDA आक्रमक

चारधाम यात्रा आज से

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज सुबह 11 बजे यात्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण जारी है।

कोलकाता की लगातार पांचवी हार

edited by : Nrapendra Gupta