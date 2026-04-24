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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 (15:18 IST)

संजू सैमसन ने 54 गेंदों में 101 रनों के जवाब में 114 गेंदों में 104 बना पाई मुंबई

Sanju Samson
CSKvsMI संजू सैमसन ने 54 गेंदों में पारी की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर भले ही चेन्नई को 200 पार पहुंचाया हो लेकिन मुंबई की पूरी टीम अकेले संजू के सामने संघर्ष करती दिखी। पूरी टीम 19 ओवर में सिर्फ 104 रन बना पाई और 103 रनों से हार गई।

टी 20 विश्व कप के अच्छे फ़ॉर्म से आ रहे संजू सैमसन का प्रदर्शन इस आईपीएल सीज़न में मिला-जुला रहा है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ख़िलाफ सीजन का पहला शतक लगाया, अगले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ख़िलाफ़ भी 48 रनों की पारी खेली, लेकिन छह में से चार पारियों में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए।
गौरतलब है कि हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको अपने खेमे में शामिल किया है। 2021 से लेकर पिछले सीज़न तक राजस्थान की कप्तानी करने वाले सैमसन को IPL 2025 से पहले 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था।सैमसन चेन्नई में उसी शुल्क पर शामिल हुए।

चेन्नई की ओर से जहां संजू का शतक आया वहीं  मुंबई का एक भी बल्लेबाज 50 पार करने को तरसता रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई अकेले संजू सैमसन से हार गई क्योंकि। 104 रन बनाने में टीम ने 114 गेंदें लगाई वहीं संजू ने लगभग इतने रन 54 गेंदों पर बना दिए।
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चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से वानखेड़े स्टेडियम में रौंदा

चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से वानखेड़े स्टेडियम में रौंदाCSKvsMI संजूसैमन (नाबाद 101) की आतिशी शतकीय पारी के बाद इम्पैक्ट प्लेयर अकील हुसैन (चार विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को मुम्बई इंडियंस पर 103 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है।

संजू सैमसन ने शतक लगाकर चेन्नई को मुंबई के खिलाफ पहुंचाया 200 पार

संजू सैमसन ने शतक लगाकर चेन्नई को मुंबई के खिलाफ पहुंचाया 200 पारचेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 208 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। संजू सैमसन ने 54 गेंदों में 10 चौके और छह छक्के लगाते हुए नाबाद 101 रनों की पारी खेली। यह संजू सैमसन का इस सीरीज में दूसरा शतक तथा आईपीएल में कुल कर पांचवां शतक है।मुम्बई इंडियंस के लिए ए एम गजनफर और अश्विनी कुमार ने दो-दो विकेट लिये। जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

रोहित धोनी बाहर, मुंबई ने टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

रोहित धोनी बाहर, मुंबई ने टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)CSKvsMI मुंबई इंडियन्स ने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। चेन्नई की टीम से महेंद्र सिंह धोनी नदारद है और मुंबई की टीम से रोहित शर्मा नदारद हैं। ऐसा माना जा रहा था कि यह दोनों इस मैच में दिखेंगे लेकिन फिटनेस के चलते ऐसा नहीं हो पाया।

आयुष म्हात्रे की जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आया यह गेंदबाज, पहले था मुंबई में

आयुष म्हात्रे की जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आया यह गेंदबाज, पहले था मुंबई मेंचेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे की जगह बल्लेबाज की जगह एक गेंदबाज को तरजीह दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले एक ऐसे गेंदबाज को टीम में शामिल किया है जो खुद मुंबई इंडियन्स के लिए खेल चुका है। इस गेंदबाज का नाम आकाश मधवाल है।

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'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहानालखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के प्रमुख कोच जस्टिन लैंगर ने IPL 2026 में अपने घरेलू मैदान पर मिली लगातार तीसरी हार के बाद कहा है कि इकाना की पिच 'वाका' जैसी तेज़ और उछाल भरी है, जिस पर अभी उनकी टीम ठीक तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाई है।

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