चोटिल होकर पवैलियन लौटे मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का होगा स्कैन

मुम्बई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग चोट की गंभीरता का पता लगाने के लिए स्कैन करवाएंगे। अब गुरुवार को होने वाले अगले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उनकी उपलब्धता स्कैन के नतीजों पर निर्भर करेगी। अनुसार 38 वर्षीय रोहित, रविवार रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान छठे ओवर में चोटिल होने के बाद रिटायर होकर मैदान से बाहर चले गए। मैदान छोड़ने से पहले उन्होंने 13 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था।चोटिल होकर रिटायर होने से पहले, उस ओवर की पहली गेंद से पहले मुंबई इंडियंस के फिजियो ने रोहित का इलाज किया था। इलाज के लिए खेल काफी देर तक रुका रहा, जिसके बाद वे दूसरी गेंद का सामना करने के लिए लौटे, लेकिन उन्होंने बस उस गेंद को ब्लॉक किया और चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। रोहित की चोट की सही स्थिति स्कैन के नतीजों से ही साफ हो पाएगी, जिनसे चोट की गंभीरता का पता चलेगा।इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, सिवाय इसके कि रोहित को हैमस्ट्रिंग की समस्या है। मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में उनके साथी खिलाड़ी शेरफेन रदरफोर्ड ने कहा, “मुझे अभी पूरी तरह से पक्का नहीं पता – शायद यह हैमस्ट्रिंग की थोड़ी-बहुत समस्या है – लेकिन मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। मैं डगआउट में था, इसलिए मेरे पास इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है।”उल्लेखनीय है कि आईपीएल 2026 में रोहित ने चार मैचों में 137 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। चोट लगने से पहले रविवार रात वे काफी अच्छी लय में दिख रहे थे। मुंबई इंडियंस, जो अपने चार में से तीन मैच हार चुकी है, को अपने इस अनुभवी और अहम खिलाड़ी की ज़रूरत होगी, जिसने हाल ही में इस फ्रेंचाइजी के साथ अपने 15 साल पूरे किए हैं।