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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (16:17 IST)

'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहाना

Lucknow Super Giants
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के प्रमुख कोच जस्टिन लैंगर ने IPL 2026 में अपने घरेलू मैदान पर मिली लगातार तीसरी हार के बाद कहा है कि इकाना की पिच 'वाका' जैसी तेज़ और उछाल भरी है, जिस पर अभी उनकी टीम ठीक तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाई है।

लैंगर ने ये बातें बुधवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के ख़िलाफ़ 40 रन से मिली हार के बाद कही। यह मैच पिच नंबर चार पर खेला गया था।लाल मिट्टी की इस उछाल भरी पिच पर LSG के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया, जिसे उनके तेज़ गेंदबाज़ों की तिकड़ी मोहम्मद शमी, मोहसिन ख़ान और प्रिंस यादव ने सही साबित किया।

इन तीनों ने मिलकर RR की आधी टीम को सिर्फ़ 77 रन पर पवेलियन भेज दिया। अंत में रवींद्र जाडेजा के संघर्ष की मदद से RR 150 के स्कोर को पार कर पाई और बाद में जोफ़्रा आर्चर की अगुवाई में गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन की मदद से RR ने इस मैच में 40 रनों की जीत दर्ज की।IPL 2025 से लखनऊ में खेले गए 10 मैचों में यह LSG की आठवीं हार थी।

घरेलू मैदान पर निराशाजनक प्रदर्शन के सवाल पर लैंगर ने कहा, "यह पिच भारत के अन्य मैदानों से बिल्कुल अलग है। यह एक बेहतरीन क्रिकेट पिच है, जिसमें तेज़ी और उछाल है। हमारी टीम ही अब तक इस पर एडजस्ट नहीं कर पाई है। हम गेंदबाज़ी तो अच्छी कर रहे हैं, पहले मैच में भी इसी पिच नंबर चार पर हमारी गेंदबाज़ी अच्छी हुई थी। लेकिन हमारे बल्लेबाज़ अतिरिक्त उछाल और तेज़ी से सामांजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं।"

"हमने देखा है कि हमारे बल्लेबाज़ कई बार शॉर्ट गेंदों पर आउट हुए, इसका मतलब है कि वे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। भारत में अधिकतर पिचों पर इतनी उछाल नहीं होती, यह पिच वाका की तरह खेल रही है। यह एक अच्छी पिच है, लेकिन हम ही इस पर सही तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं।"

LSG की तरफ़ से पिछले साल एडन मारक्रम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन पिछले साल टॉप-3 का निर्माण करते थे और तीनों का सीज़न 400+ रनों का गया था।

लेकिन इस बार LSG लगातार अपने बल्लेबाज़ी क्रम से प्रयोग कर रही है। पहले मैच में मार्श के साथ कप्तान पंत को ओपनिंग के लिए भेजा गया, जबकि अगले चार मैच में मारक्रम और मार्श की पुरानी सलामी जोड़ी वापस आ गई। इन चार मैचों में LSG को दो में जीत और दो में हार का सामना करना पड़ा।
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