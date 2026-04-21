बंगाल: ‘नर्क-ए-नआमत’ से राजनीतिक हिंसा के चक्रव्यूह तक, भाजपा, सीपीआई से लेकर कांग्रेस की निगाहें बंगाल पर क्यों हैं?

यह कथन गोपालकृष्ण गोखले का है, लेकिन आज के समय में यह एक सवाल की तरह लौटता है— क्या आज का बंगाल वही सोच रहा है, जिसे कल भारत अपनाना चाहेगा?एक समय था जब बंगाल केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक धुरी था। 19वीं सदी का ‘बंगाल पुनर्जागरण’ केवल सांस्कृतिक जागरण नहीं, बल्कि औपनिवेशिक आधुनिकता के साथ भारतीय समाज के संवाद का केंद्र था। Raja Ram Mohan Roy से लेकर Ishwar Chandra Vidyasagar और Swami Vivekananda तक, बंगाल ने उस भारत की कल्पना की थी जो परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल बना सके। लेकिन आज वही बंगाल अक्सर चुनावी हिंसा, बेरोज़गारी और राजनीतिक ध्रुवीकरण की खबरों में सिमट गया है। सवाल यह नहीं है कि बंगाल बदल गया है; सवाल यह है कि वह कैसे और क्यों बदला।2026 के राजनीतिक परिदृश्य में, यह समझना जरूरी है कि बंगाल सिर्फ एक चुनावी राज्य नहीं, बल्कि भारत की 'वैचारिक प्रयोगशाला' है। बंगाल के आर्थिक पतन की चर्चा से पहले यह समझना जरूरी है कि यह क्षेत्र भारत का 'Brain' क्यों कहलाता था। 19वीं सदी का 'Bengali Renaissance' (बंगाल पुनर्जागरण) आधुनिक भारत का टर्निंग पॉइंट था।बंगाल ने भारत को 'आधुनिकता' सिखाई। 19वीं सदी का बंगाल पुनर्जागरण (Renaissance) केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी।राजा राममोहन राय (सती प्रथा का अंत), ईश्वर चंद्र विद्यासागर (विधवा विवाह और महिला शिक्षा) और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर रखा।रवींद्रनाथ टैगोर ने साहित्य और राष्ट्रवाद को नई परिभाषा दी। उन्होंने 'शांतिनिकेतन' के जरिए शिक्षा को दीवारों से आजाद किया।नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 'दिल्ली चलो' का नारा और आजाद हिंद फौज का गठन बंगाल की उस जुझारू प्रवृत्ति का प्रतीक है जो आज भी यहाँ की राजनीति में दिखती है।परंतु ऐसा क्या हुआ कि भारत का सबसे समृद्ध हिस्सा आज पलायन (Migration) और संघर्ष की खबरों में सिमट गया है? चलिए, इसकी परतों को गहराई से समझते हैं।बंगाल का भूगोल ही उसका भाग्य रहा है। गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा की उपजाऊ भूमि और बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुँच ने इसे सदियों तक एशिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में रखा। मुगल काल में इसे ‘नर्क-ए-नआमत’ कहा गया—एक ऐसा प्रदेश जहाँ संपदा की कोई कमी नहीं थी।यही समृद्धि इसे बाहरी शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती रही। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंततः अंग्रेज—सभी ने बंगाल को अपने साम्राज्य का प्रवेशद्वार बनाया। Battle of Plassey और Battle of Buxar केवल सैन्य घटनाएँ नहीं थीं; वे भारत में औपनिवेशिक आर्थिक ढाँचे की शुरुआत थीं।गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक था। यहाँ की खेती से भारी राजस्व (Revenue) मिलता था।बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के जरिए समुद्र तक पहुँच ने इसे व्यापार का सबसे बड़ा 'Hub' बना दिया था।ढाका की मलमल और यहाँ का सिल्क पूरी दुनिया में 'लक्ज़री' माना जाता था।अंग्रेजों ने भारत को लूटने की शुरुआत भी यहीं से की। Battle of Plassey और Buxar के बाद, कलकत्ता ही ब्रिटिश साम्राज्य की असली ताकत बना।कैसे पिछड़ गया 'अमीर' बंगाल?औद्योगिक क्रांति के दौर में बंगाल की पारंपरिक उद्योग—विशेषकर वस्त्र—धीरे-धीरे नष्ट हुए। ढाका की मलमल, जो कभी वैश्विक विलासिता का प्रतीक थी, औपनिवेशिक नीतियों के चलते इतिहास बन गई। यह केवल आर्थिक पतन नहीं था, बल्कि स्थानीय उत्पादन और वैश्विक बाजार के बीच संबंधों का पुनर्गठन था—जिसमें बंगाल हार गया।1947 का विभाजन बंगाल के लिए केवल राजनीतिक घटना नहीं था; यह उसकी आर्थिक संरचना के विघटन का कारण बना। जूट उद्योग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है—कारखाने पश्चिम बंगाल में रह गए, जबकि कच्चा माल पैदा करने वाले क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में चले गए। इसके बाद 1952 की Freight Equalization Policy ने राज्य के औद्योगिक लाभ को कमजोर किया। इस नीति ने कोयला और लोहे जैसे संसाधनों की भौगोलिक बढ़त को खत्म कर दिया, जिससे उद्योग धीरे-धीरे पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की ओर शिफ्ट होने लगे।1977 से 2011 तक पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार का शासन रहा—भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का एक अनोखा प्रयोग। भूमि सुधार और पंचायत सशक्तिकरण को अक्सर इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ग्रामीण स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण ने सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसी दौर में ‘घेराव’ और हड़ताल की संस्कृति भी मजबूत हुई। निवेशकों के लिए राज्य की छवि धीरे-धीरे ‘जोखिमपूर्ण’ बनती गई। यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि केवल ट्रेड यूनियनवाद ने औद्योगिक गिरावट को जन्म दिया; लेकिन यह भी सच है कि नीतिगत अनिश्चितता और श्रम संघर्ष ने उद्योगों के पलायन को तेज किया। 2000 के दशक में Tata Motors का सिंगूर से गुजरात जाना एक प्रतीकात्मक मोड़ था—जिसने यह संकेत दिया कि बंगाल औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है।2011 में Mamata Banerjee ने ‘मां, माटी और मानुष’ के नारे के साथ सत्ता में प्रवेश किया। यह केवल राजनीतिक बदलाव नहीं था; यह वामपंथी प्रभुत्व के खिलाफ एक सामाजिक प्रतिक्रिया भी थी। शुरुआती वर्षों में उनकी सरकार ने सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन समय के साथ आरोप उभरने लगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण अब ‘कैडर-आधारित नियंत्रण’ में बदल गया है। यह आलोचना नई नहीं थी; बल्कि यह वही आरोप था जो पहले वामपंथी शासन पर लगाया जाता था।इससे यह सवाल उठता है— क्या बंगाल में सत्ता बदलती है, या केवल सत्ता का ढांचा? आज ममता सरकार पर भी वही आरोप लगते हैं—विरोधियों का दमन और 'कैडर-आधारित शासन'।5. कांग्रेस से लेकर वामपंथ और भाजपा—बंगाल पर सबकी निगाह क्यों टिकी है?यह सवाल हर चुनाव के साथ लौटता है, लेकिन इसका जवाब केवल सीटों की गणित में नहीं छिपा। 42 लोकसभा सीटों वाला पश्चिम बंगाल महज एक बड़ा राज्य नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का एक वैचारिक परीक्षण-क्षेत्र है—जहाँ विचारधाराएँ सिर्फ टकराती नहीं, बल्कि अपनी प्रासंगिकता भी साबित करती हैं।बंगाल की इसी वैचारिक केन्द्रीयता की ओर इशारा करता है। संयोग नहीं कि भारतीय राजनीति के कई निर्णायक विमर्श—राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, वर्ग-संघर्ष और पहचान—यहीं से आकार लेते रहे हैं।• कांग्रेस के लिए बंगाल अपनी ऐतिहासिक जड़ों की वापसी का प्रतीक है—एक ऐसा भूगोल जहाँ से कभी राष्ट्रीय आंदोलन की धड़कनें उठती थीं, लेकिन आज वह राजनीतिक रूप से हाशिये पर है।• वामपंथ (CPI-M) के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है। तीन दशकों से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बाद, बंगाल में उसकी वापसी केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि अपनी वैचारिक प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित करने की कोशिश है।• भाजपा के लिए बंगाल एक अलग तरह की चुनौती और अवसर दोनों है। यहाँ जीत केवल सत्ता प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि यह संकेत भी होगा कि उसकी राजनीति उत्तर और पश्चिम भारत की सीमाओं से आगे बढ़कर सांस्कृतिक रूप से भिन्न प्रदेशों में भी स्वीकार्यता हासिल कर सकती है।इस तरह, बंगाल की लड़ाई केवल दलों के बीच नहीं, बल्कि विचारों के वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है—जहाँ हर चुनाव एक व्यापक राष्ट्रीय कथा को आकार देता है।बंगाल में चुनावी हिंसा को अक्सर ‘अपवाद’ की तरह देखा जाता है, लेकिन कई विश्लेषक इसे एक ‘संरचनात्मक समस्या’ मानते हैं। स्थानीय स्तर पर ‘क्लब’ और ‘सिंडिकेट’ केवल सामाजिक संगठन नहीं, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण के उपकरण बन चुके हैं।यहाँ राजनीति केवल विचारधारा नहीं, बल्कि आर्थिक अवसर भी है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन का मतलब केवल सरकार बदलना नहीं, बल्कि स्थानीय संसाधनों और नेटवर्क पर नियंत्रण का हस्तांतरण भी होता है—जो अक्सर हिंसक हो जाता है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बंगाल अकेला राज्य नहीं है जहाँ चुनावी हिंसा होती है। लेकिन यहाँ इसकी आवृत्ति और दृश्यता इसे विशिष्ट बनाती है। बंगाल में चुनाव महज वोट डालना नहीं, बल्कि एक 'क्षेत्रीय युद्ध' (Territorial War) जैसा होता है।यहाँ राजनीति जमीनी स्तर पर लड़ी जाती है। स्थानीय 'क्लब' और 'सिंडिकेट' तय करते हैं कि इलाके में किसका सिक्का चलेगा।बंगाल में प्राइवेट सेक्टर की कमी की वजह से राजनीति ही कई लोगों के लिए 'कमाई' का जरिया है। सत्ता जाने का मतलब है—ठेके, सिंडिकेट और कमीशन (कट मनी) का हाथ से जाना। इसीलिए संघर्ष हिंसक हो जाता है।बांग्लादेश के साथ 2,200 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा बंगाल की राजनीति को एक अलग आयाम देती है। प्रवासन, नागरिकता और पहचान के सवाल यहाँ केवल नीतिगत मुद्दे नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के केंद्र में हैं।Citizenship Amendment Act (CAA) और NRC जैसे मुद्दे इसी संदर्भ में उभरते हैं। सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव और मतदाता पैटर्न राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक बन जाते हैं। यहाँ पहचान की राजनीति केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि भौगोलिक और ऐतिहासिक भी है। सीमावर्ती जिलों में प्रवासन (Migration) की वजह से जनसंख्या का संतुलन बदला है। यह बीजेपी और टीएमसी के बीच 'ध्रुवीकरण' (Polarization) का सबसे बड़ा मुद्दा बनता है।अगर आप बंगाल की राजनीति को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ 'रैलियों' को न देखें। बंगाल के 'स्थानीय निकायों' (Panchayats) और 'सिंडिकेट स्ट्रक्चर' को समझें। यहाँ असली सत्ता 'ऊपर' नहीं, बल्कि 'जमीनी कैडर' के हाथों में होती है। यही कारण है कि केंद्र में कोई भी पार्टी हो, बंगाल की अपनी एक अलग ही 'Political Chemistry' चलती है।आंकड़े क्या कहते हैं? (FY 2025-26) आर्थिक मोर्चे पर बंगाल की स्थिति मिली-जुली है। हालिया Economic Review 2025-26 के अनुसार: हालाँकि बंगाल 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। राज्य भारत की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, और कुछ क्षेत्रों में विकास दर भी उल्लेखनीय रही है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक निवेश के मामले में यह अभी भी कई राज्यों से पीछे है।आज बंगाल एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी महान विरासत (Heritage) है, तो दूसरी तरफ 'सिंडिकेट राज' और बेरोजगारी की कड़वी हकीकत। बंगाल का पुनरुत्थान तभी संभव है जब राज्य की राजनीतिक ऊर्जा हिंसा से हटकर निवेश (Investment) और टेक्नोलॉजी की ओर मुड़े। जब तक सत्ता का रास्ता 'खून' से होकर गुजरेगा, बंगाल की वह पुरानी चमक लौटना मुश्किल है। बंगाल आज अपनी 'Identity' और 'Growth' के बीच संतुलन तलाश रहा है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है (12% वृद्धि दर), लेकिन भारी कर्ज और राजनीतिक हिंसा के साये में यह सफर चुनौतीपूर्ण है।रवींद्रनाथ टैगोर (उनकी प्रसिद्ध कविता 'चित्त जेथा भयशून्य' से)टैगोर ने एक ऐसे देश की कल्पना की थी जहाँ(जहाँ मन बिना डर के हो और सिर ऊंचा रहे)। लेकिन आज की राजनीतिक हिंसा और 'सिंडिकेट राज' टैगोर के उस बंगाल के विपरीत खड़ा दिखता है।