शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. who is Sergio Gor, us ambassador to india
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन/न्यूयॉर्क , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (09:01 IST)

कौन हैं सर्जियो गोर जिन्हें ट्रंप ने भारत में बनाया अमेरिकी राजदूत?

trump with sergio gor
Sergio Gor news : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नामित किया है। सर्जियो गोर वर्तमान में ‘व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस’ के निदेशक हैं।
 
ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर अपनी पोस्ट में कहा कि गोर (38) मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और कई वर्षों से मेरे साथ हैं। सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में नामित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की भूमिका भी निभाएंगे।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि गोर और उनकी टीम ने संघीय विभागों और एजेंसियों में लगभग 4,000 अधिकारियों की भर्ती रिकॉर्ड समय में की है जिससे 95 प्रतिशत से अधिक पद भरे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गोर के नाम पर मुहर लगने तक वह ‘व्हाइट हाउस’ में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे।
गोर ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में भी वह ट्रंप के साथ थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बेस्ट सेलर किताबें भी प्रकाशित कीं। इससे पहले एरिक गार्सेटी मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिका के राजदूत थे।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Weather Update: झारखंड में बारिश से 5 की मौत, जानिए क्या है देशभर में मौसम का हाल?

इस्तीफे के बाद अब क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़, विपक्ष ने भी उठाए थे सवाल

इस्तीफे के बाद अब क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़, विपक्ष ने भी उठाए थे सवालJagdeep Dhankhar News : पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं।उल्‍लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारों में पिछले एक महीने से यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि जगदीप धनखड़ कहां हैं? उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं।

भारत में दर्ज नहीं होते गर्मी से मौत के असली आंकड़े, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट

भारत में दर्ज नहीं होते गर्मी से मौत के असली आंकड़े, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट84 people died due to heat in India: एक नए विश्लेषण में पाया गया है कि इस साल फरवरी से जुलाई के बीच देश भर में भीषण गर्मी (Heatstroke) के कारण कम से कम 84 लोगों की मौत दर्ज की गई। गैर-लाभकारी संस्था ‘हीटवॉच’ की रिपोर्ट, ‘स्ट्रक बाय हीट : ए न्यूज एनालिसिस ऑफ हीटस्ट्रोक डेथ्स इन इंडिया इन 2025’ में यह जानकारी दी गई है।

शख्‍स के इस रवैए से नाराज हुई अदालत, लगाया 10000 रुपए का जुर्माना

शख्‍स के इस रवैए से नाराज हुई अदालत, लगाया 10000 रुपए का जुर्मानाDelhi court News : मामूली बातों पर याचिका दायर करने के एक व्यक्ति के शरारती रवैए पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उस पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि न्याय तक सहज पहुंच को अराजकता एवं अनुशासनहीनता का साधन नहीं माना जाना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह, मजिस्ट्रेट के अगस्त 2024 के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

PM मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की कोलकाता मेट्रो की सवारी

PM मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ की कोलकाता मेट्रो की सवारीPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में 3 मेट्रो रेल मार्गों का उद्घाटन करने के बाद जेस्सोर रोड स्टेशन पर ट्रेन में सवार होकर 6 किलोमीटर लंबे जय हिंद बिमान बंदर-नोआपारा मार्ग पर मेट्रो की सवारी की। मोदी ने सफर के दौरान स्कूली बच्चों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मोदी के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी मौजूद थे।

ट्रंप के आलोचक पूर्व NSA बोल्टन के आवास की FBI ने ली तलाशी

ट्रंप के आलोचक पूर्व NSA बोल्टन के आवास की FBI ने ली तलाशीFBI searches former NSA's residence : अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने गोपनीय दस्तावेज रखने संबंधी जांच के तहत पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन के मैरीलैंड स्थित आवास की तलाशी ली है। बोल्टन को हिरासत में नहीं लिया गया है और उन पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में एनएसए के रूप में कार्य किया था, लेकिन बाद में वह ट्रंप के आलोचक बन गए।

और भी वीडियो देखें

कटनी में मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आज CM डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ, निवेशकों को कराएंगे प्रदेश की खनिज संपदा और निवेश नीतियों से अवगत

कटनी में मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आज CM डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ, निवेशकों को कराएंगे प्रदेश की खनिज संपदा और निवेश नीतियों से अवगतMining Conclave 2.0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) की उपस्थिति में आज कटनी में 'मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0' (Madhya Pradesh Mining Conclave 2.0) का आयोजन किया जा रहा है। कॉनक्लेव का मुख्य फोकस क्षेत्र कोयला एवं ऊर्जा, ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन, प्रौद्योगिकीय प्रगति, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) और चूना पत्थर एवं सीमेंट होंगे। मुख्यमंत्री समिट में शामिल होने वाले विषय-विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे। कॉन्क्लेव में लगभग 2 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के निवेशक और उद्योगपति शामिल हैं। कॉन्क्लेव में मिनरल एवं माइनिंग से संबंधित विभिन्न सत्रों के दौरान चर्चा होगी।

तेजस्वी यादव को महंगी पड़ी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, FIR पर क्या बोले?

तेजस्वी यादव को महंगी पड़ी पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, FIR पर क्या बोले?Tejashwi Yadav news in hindi : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना खासा महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि तेजस्वी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम एफआईआर से नहीं डरते।

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी, जानें कि आपने नगर में क्या हैं कीमतें

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जारी, जानें कि आपने नगर में क्या हैं कीमतेंPetrol Diesel Prices: ग्‍लोबल मार्केट (global market) में भले ही कच्‍चे तेल (crude oil) की कीमतें पिछले महीनेभर से 67 डॉलर के आसपास घूम रही हैं, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल (petrol and diesel) की खुदरा कीमतों में बखूबी बदलाव दिख रहा है। सरकारी तेल कंपनियों (government oil companie) की ओर से शनिवार सुबह जारी तेल की खुदरा कीमतों में कई शहरों में गिरावट दिख रही है। यूपी में तो पेट्रोल 25 पैसे सस्‍ता हो गया है जबकि बिहार की राजधानी पटना में भी बदलाव दिख रहा है। हालांकि, दिल्‍ली-मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में आज भी तेल की कीमतों में कोई अंतर नहीं आया है।

Weather Update: झारखंड में बारिश से 5 की मौत, जानिए क्या है देशभर में मौसम का हाल?

Weather Update: झारखंड में बारिश से 5 की मौत, जानिए क्या है देशभर में मौसम का हाल?Weather Update: झारखंड (Jharkhand) में मौसम की सक्रियता के चलते लगातार हो रही भारी बारिश (heavy rain) ने कहर बरपाया है। अधिकारियों के अनुसार बारिश से हुई अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 व्यक्ति लापता है। इसके अलावा कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान (Rajasthan) में हो रही मूसलधार बारिश (Torrential rains) से सवाई माधोपुर में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और कई इलाकों में जलभराव/ बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं कोटा में राहत व बचाव कार्य में सेना की मदद ली गई है।

कौन हैं सर्जियो गोर जिन्हें ट्रंप ने भारत में बनाया अमेरिकी राजदूत?

कौन हैं सर्जियो गोर जिन्हें ट्रंप ने भारत में बनाया अमेरिकी राजदूत?Sergio Gor news : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नामित किया है। सर्जियो गोर वर्तमान में ‘व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस’ के निदेशक हैं।

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com