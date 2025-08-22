शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (15:49 IST)

अलास्का में पुतिन की महंगी यात्रा: जेट में ईंधन के लिए 2.2 करोड़ रुपये नकद भुगतान

Putin expensive trip to Alaska: Rs 2.2 crore cash spent to fuel jet
विवरण: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में अपने तीन जेट विमानों में ईंधन भरवाने के लिए लगभग 2.2 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया। यह घटना अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का परिणाम है, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को उजागर किया है।

एंकरेज (अलास्का): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ऐतिहासिक मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का यात्रा ने दुनिया का ध्यान खींचा है। यह मुलाकात न केवल कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, बल्कि एक चौंकाने वाली घटना के कारण भी चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि रूस लौटते समय पुतिन के प्रतिनिधिमंडल को अपने तीन जेट विमानों (एक विशेष विमान और दो मालवाहक विमानों) में ईंधन भरवाने के लिए 2.2 करोड़ रुपये का नकद भुगतान करना पड़ा।

प्रतिबंधों का सीधा असर : यह असामान्य कदम अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सीधा परिणाम है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि रूस के प्रतिनिधिमंडल को अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण उन्हें नकदी का सहारा लेना पड़ा। रुबियो ने एक इंटरव्यू में बताया, "जब रूसी अलास्का पहुंचे, तो उन्हें अपने विमानों के ईंधन का भुगतान नकद में करना पड़ा, क्योंकि वे हमारे बैंकिंग सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते।"

एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक कदम : पुतिन की टीम ने अलास्का के एंकोरेज में लगभग पांच घंटे बिताए, जहां ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद जब वापसी की तैयारी हो रही थी, तो यह वित्तीय लेन-देन सामने आया। 2.2 करोड़ रुपये की यह नकद राशि, जो लगभग 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर है, रूस की उस रणनीति को दर्शाती है जिसके तहत वह पश्चिमी वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। यह घटना सिर्फ एक वित्तीय लेन-देन नहीं है, बल्कि यह भू-राजनीति का एक जीता-जागता उदाहरण है, जो दिखाता है कि अमेरिका के प्रतिबंध किस तरह ज़मीनी स्तर पर असर डाल रहे हैं।

वैश्विक मंच पर तनाव : यह बैठक यूक्रेन युद्ध और अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों पर रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में हुई थी। इस तरह की नकद-आधारित व्यवस्था यह संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास और मतभेद अभी भी गहरा हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने बैठक को सकारात्मक बताया, लेकिन ईंधन के लिए नकद भुगतान करने की घटना इस बात को पुख्ता करती है कि कूटनीति के पीछे की सच्चाई अभी भी जटिल है। यह घटना दुनिया को यह संदेश भी देती है कि रूस, अमेरिका के दबाव में झुके बिना, अपनी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार है।
Edited By: Navin Rangiyal
