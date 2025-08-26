भारत पर लगेगा 50 फीसदी टैरिफ, अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन
अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी रूपरेखा पेश की। नोटिस में कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा, जो 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे के बाद खपत के लिए आयात किए जाएंगे या गोदाम से निकाले जाएंगे।
गौरतलब है कि फिलहाल भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लग रहा है। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत के सामान पर टैरिफ को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा की थी, जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया जा रहा है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होना है।
अमेरिका ने भारत को रूस से तेल व्यापार करने से रोकने के लिए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। उसका मानना है कि भारत से प्राप्त धन का इस्तेमाल रूस युक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। भारत ने सेकेंडरी टैरिफ को अन्यायपूर्ण ठहराया है और अपने हितों की मजबूती से हिफाजत करने का ऐलान किया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिका से कह दिया है कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं। भारत किसानों तथा छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा, यह वाकई अजीब है। अगर आपको भारत से तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में कोई समस्या है, तो उसे न खरीदें। कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। ALSO READ: जयशंकर की अमेरिका को खरी-खरी, अगर आपको भारत से पेट्रोलियम उत्पाद नहीं खरीदना है तो मत खरीदो
edited by : Nrapendra Gupta