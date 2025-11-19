बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Trump Defends Saudi Crown Prince on Khashoggi Murder
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (12:14 IST)

सउदी क्राउन प्रिंस पर मेहरबान हुए ट्रंप, खशोगी मर्डर पर सवाल पर पत्रकार को लगाई फटकार

Donald Trump
Donald Trump News in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर खासे मेहरबान रहे। उन्होंने खशोगी मर्डर पर सवाल के लिए एक अमेरिकी पत्रकार को जमकर फटकार लगाई। ALSO READ: भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी, ट्रंप के बेटे का दावा
 
2018 के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की व्हाइट हाउस की पहली यात्रा थी, लेकिन खशोगी की हत्या का मुद्दा इस मीटिंग पर हावी रहा।  इस दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हुई हत्या में अपनी किसी भी तरह की व्यक्तिगत भूमिका से साफ इनकार किया
 
उन्होंने कहा कि यह घटना सऊदी अरब के लिए बेहद दर्दनाक थी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने इस मामले की जांच में जरूरी और सही कदम। उठाए हैं। हमने अपनी प्रणाली में कई सुधार भी किए हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। सऊदी सरकार का आधिकारिक रुख भी यही है कि यह हत्या कुछ ऐसे एजेंटों ने की, जो अपनी सीमा से बाहर जाकर काम कर रहे थे और इसका कोई आधिकारिक आदेश नहीं था। क्राउन प्रिंस ने घटना को एक दर्दनाक और बड़ी गलती बताया। 
 
ट्रंप ने किया बचाव : पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का खुलकर बचाव किया। उन्होंने 2021 की उस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से भी असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि खशोगी की गिरफ्तारी या हत्या की मंजूरी खुद एमबीएस ने दी थी। ट्रंप ने कहा कि क्राउन प्रिंस को इस बारे में कुछ पता नहीं था।
 
ट्रंप ने खशोगी के महत्व को भी कमतर बताते हुए उन्हें बहुत विवादित व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा कि आप उन्हें पसंद करें या न करें, दुनिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन एमबीएस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और हम इस मुद्दे को यहीं खत्म कर सकते हैं। ALSO READ: क्या है अनमोल बिश्नोई का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन, अमेरिका से क्यों किया गया डिपोर्ट?
 
ब्रूस पर क्यों बरसे ट्रंप : अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने एबीसी न्यूज की चीफ व्हाइट हाउस संवाददाता मैरी ब्रूस को जमकर फटकार लगाई। लगातार 3 कठिन सवालों के बाद ट्रंप ने उन्हें बहुत ही खराब रिपोर्टर करार दिया। ट्रंप ने पहले एबीसी को 'फेक न्यूज' बताया, फिर मैरी ब्रूस से कहा कि मुझे सवाल से समस्या नहीं है, आपकी एडिट्यूड से है। उन्होंने एबीसी न्यूज का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रद्द करने की धमकी भी दे डाली। 
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामनेगैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बाबा NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांछित है। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था।

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौतीprashant kishor News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने अगर महिलाओं को 10,000 रुपए न दिए होते तो जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें ही मिलती।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्क

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्कaadhar card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ‘बाल’ या ब्लू आधार कार्ड (Baal Aadhaar) के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर लगने वाला सभी शुल्क हटा दिया है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किए जाने वाले पहले और दूसरे MBU अब पूरे एक साल तक पूरी तरह मुफ्त होंगे

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेता

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेताTejashwi Yadav gets emotional: बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार और पारिवारिक कलह से परेशान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पार्टी मीटिंग में भावुक हो गए और कहा कि वे नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक किसी और व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं। हालांकि राजद विधायक तेजस्वी को अपना नेता चुन चुके हैं।

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखा

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखाDelhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास कार बम धमाके में शामिल रहे आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर अंग्रेजी में तकरीर करते हुए आत्मघाती बमबारी को जायज ठहरा रहा है। वीडियो में उमर अकेला नजर आ रहा है।

और भी वीडियो देखें

चलती बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़, पुलिस देख महिला ने बदमाशों को सिखाया सबक

चलती बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़, पुलिस देख महिला ने बदमाशों को सिखाया सबकNational shooter molested in bus : पुणे जा रही एक निजी ट्रेवल्स की बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि बस में चढ़ते समय कंडेक्टर ने उनके साथ छेड़छाड़ की। इंदौर में जब महिला ने पुलिस की चेकिंग देखी तो उसे हिम्‍मत आई और उसके बाद शूटर ने कंडेक्टर और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। हंगामे के बाद दोनों कर्मचारी बस को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए।

क्या है अनमोल बिश्नोई का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन, अमेरिका से क्यों किया गया डिपोर्ट?

क्या है अनमोल बिश्नोई का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन, अमेरिका से क्यों किया गया डिपोर्ट?Anmol Bishnoi news in hindi : लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई समेत 200 लोगों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस के जेल में बंद होने के बाद से अनमोल अमेरिका से गैंग के सदस्यों को हत्या और वसूली के निर्देश देता था।

LIVE: बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारी, नीतीश आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा

LIVE: बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारी, नीतीश आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावाLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा और जदयू की बैठक के बाद आज एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। वे आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पल पल की जानकारी...

भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी, ट्रंप के बेटे का दावा

भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी, ट्रंप के बेटे का दावाJohran Mamdani : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया कि वे भारतीयों से नफरत करते हैं। उन्होंने ममदानी को यहूदियों से भी नफरत करने वाला बताया।

Jio ने अपग्रेड किया AI ऑफर, अब सभी अनलिमिटेड 5G यूजर्स को मिलेगा फ्री Gemini 3 एक्सेस

Jio ने अपग्रेड किया AI ऑफर, अब सभी अनलिमिटेड 5G यूजर्स को मिलेगा फ्री Gemini 3 एक्सेसReliance Jio News : जियो ने अपने AI ऑफर में बड़ा अपडेट किया है। ऑफर के तहत अब Jio Gemini Pro Plan सभी जियो अनलिमिटेड 5G यूज़र्स के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध होगा। इस प्लान में गूगल के नए और एडवांस Gemini 3 मॉडल को शामिल किया गया है, जिससे यूजर्स को और भी शानदार AI का अनुभव मिलेगा। यह सुविधा 19 नवंबर 2025 से सभी को उपलब्ध होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com