बुधवार, 19 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Know the answer to all your questions on SIR survey
Written By Author विकास सिंह
Last Modified: बुधवार, 19 नवंबर 2025 (12:16 IST)

SIR सर्वे पर जानें आपके हर सवाल का जवाब, BLO के आने पर क्या करें और कैसे वोटर लिस्ट में जुड़वाएं नाम, पढ़ें पूरी खबर

Answers to all your questions on SIR
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश के 12 राज्यों में दूसरे चरण का SIR यानि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश भी उन 12 राज्यों की सूची में शामिल है जहां पर SIR का काम बूथ लेवल पर चलाया जा रहा है। SIR को लेकर आम आदमी के मन में कई तरह के सवाल आ रहे है। लोग सोच रहे हैं कि अचानक घर-घर फॉर्म बाँटने, जानकारी लेने और बार-बार सत्यापन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है। आम वोटर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं उसका नाम मतदाता सूची से हट न जाए, खासकर तब जब BLO  दस्तावेज़ नहीं ले रहा।

बहुत से लोग इस उलझन में भी है कि बिना दस्तावेज़ दिए उनकी पहचान कैसे सुनिश्चित होगी और क्यों नए फॉर्म, नई फोटो और नई घोषणाएँ माँगी जा रही हैं। कुल मिलाकर आम आदमी के मन में SIR को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे है। 'वेबदुनिया' के इस खबर में जाने SIR को लेकर आपके हर सवाल का जवाब?

SIR की प्रक्रिया क्यों?-भारत जैसे बड़ी जनसँख्या वाले और विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र में जहाँ प्रत्येक नागरिक का मत ही लोकतंत्र का मूल आधार है,इस मत का सही महत्व तब ही हो सकता है, जब मतदाता सूची अपडेट हो। इसी कारण भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR)  कराता है, जिससे प्रत्येक नागरिक की वास्तविक उपस्थिति सूची में सुनिश्चित की जा सके। 1951 से 2004 तक 8 बार एसआईआर किया जा चुका है। मध्यप्रदेश में आखिरी बार SIR एक जनवरी 2003 को किया गया था।

SIR का उद्देश्य क्या है?- मध्यप्रदेश में  SIR की प्रक्रिया के तहत बीएलओ 4 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। बीएलओ मतदाताओं के घर पर जाकर उनके नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि किसी परिवार सदस्य का निधन हो गया हो या वह कहीं और ट्रांसफर हो गया हो, तो उसकी जानकारी भी बीएलओ को दें जिससे मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जाएगा।

SIR का उद्देश्य है वोटर लिस्ट का का घर-घर जाकर वास्तविक भौतिक नामांकन करना। इसके अंतर्गत बूथ स्तर अधिकारी यानि बीएलओ बूथ के प्रत्येक घर पहुँचकर मतदाता की वास्तविकता, पते, पहचान, निवास और पात्रता की पुष्टि करते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य संक्षिप्त पुनरीक्षण से कहीं अधिक व्यापक और सघन होती है, क्योंकि इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल न हो।

क्या BLO को देना है कोई दस्तावेज?- इस SIR की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि BLO घर-घर भ्रमण के दौरान किसी भी मतदाता से कोई भी दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेगा। बिहार में हुए SIR और वर्तमान में 12 राज्यों में चल रहे SIR के बीच सबसे बड़ा और मूल अंतर यही है। दस्तावेज़ केवल तभी माँगे जाएंगे जब प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो जाए और ERO किसी विवरण की पुष्टि हेतु औपचारिक नोटिस जारी करें।

BLO द्वारा पहले से प्रिंट फॉर्म प्रत्येक मतदाता को दिया जाता है, जिसमें मतदाता का नाम, ईपिक EPIC नंबर, पता, मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र तथा फोटो जैसी जानकारी पहले से मुद्रित रहती है। मतदाता को यह जानकारी जाँचकर, आवश्यक संशोधन सहित BLO को लौटा देना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध है और ऐसे फॉर्म BLO के मोबाइल ऐप पर स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जिनका सत्यापन घर-घर भ्रमण के दौरान किया जाता है।

दस्तावेजों की जरूरत कब?- SIR में नागरिकता और जन्म/निवास की पुष्टि के लिए दस्तावेज़ों की एक विस्तृत, परंतु संकेतात्मक सूची भी निर्धारित की गई है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, जाति प्रमाण, परिवार रजिस्टर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जमीन/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, NRC (जहाँ लागू) तथा सरकारी संस्थानों द्वारा 01 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र सम्मिलित हैं। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मतदाताओं पर लागू होता है जो पहले SIR की मतदाता सूची से संबद्ध नहीं पाए जाते या जिनकी जानकारी आयोग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती।

वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं?- अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो  जब BLO आपके घर पहुंचे तो बीएलओ से Form-6 और Declaration Form लेकर भरें। प्रत्येक बीएलओ को अपने साथ यह दोनों फॉर्म रखना आवश्यक है, ताकि यदि कोई नया मतदाता जुड़ना चाहे या कोई व्यक्ति राज्य के बाहर से स्थानांतरण पर आया हो, तो उसे तत्काल फॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। Form-6 के साथ घोषणा-पत्र (Declaration) देना अनिवार्य है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक ने किसी भी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है और उसका नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में दर्ज नहीं है।

कब तब चलेगी पूरी प्रक्रिया?- 4 नवंबर से SIR की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ 04 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक मतदाता से संपर्क के लिए कम से कम तीन बार जाएगा। यदि कोई मतदाता उपलब्ध नहीं होता, तो BLO पड़ोसियों से तथ्य संग्रह कर उसे Absent, Shifted, Death या Duplicate श्रेणी में चिह्नित कर सकता है। जिन मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं आते, उनकी सूची पंचायत भवन, शहरी निकाय, ब्लॉक कार्यालय तथा CEO वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि कोई भी नागरिक अपने या अपने परिवार से संबंधित स्थिति की पुष्टि कर सके।

घर-घर सत्यापन के बाद 9 दिसम्बर 2025 को प्रारूप (Draft) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। नागरिक 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक अपने नाम संबंधी दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामनेगैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बाबा NCP नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वांछित है। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी अनमोल का नाम सामने आया था।

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौती

करारी हार के बाद राजनीति के साथ क्या बिहार छोड़ देंगे प्रशांत किशोर, JDU को दी बड़ी चुनौतीprashant kishor News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के करीब 95 प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश सरकार ने अगर महिलाओं को 10,000 रुपए न दिए होते तो जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें ही मिलती।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्क

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त आधार बायोमेट्रिक अपडेट, UIDAI ने 1 साल तक हटाए सभी शुल्कaadhar card Update : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के ‘बाल’ या ब्लू आधार कार्ड (Baal Aadhaar) के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर लगने वाला सभी शुल्क हटा दिया है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, 5–7 वर्ष और 15–17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किए जाने वाले पहले और दूसरे MBU अब पूरे एक साल तक पूरी तरह मुफ्त होंगे

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेता

तेजस्वी यादव बैठक में भावुक हुए, कहा- आप किसी और को भी चुन सकते हैं अपना नेताTejashwi Yadav gets emotional: बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार और पारिवारिक कलह से परेशान राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पार्टी मीटिंग में भावुक हो गए और कहा कि वे नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधायक किसी और व्यक्ति को अपना नेता चुन सकते हैं। हालांकि राजद विधायक तेजस्वी को अपना नेता चुन चुके हैं।

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखा

आतंकी उमर का दिल्ली ब्लास्ट से पहले का वीडियो, अंग्रेजी में आत्मघाती हमले पर बोलता दिखाDelhi Blast : दिल्ली में लाल किले के पास कार बम धमाके में शामिल रहे आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर अंग्रेजी में तकरीर करते हुए आत्मघाती बमबारी को जायज ठहरा रहा है। वीडियो में उमर अकेला नजर आ रहा है।

और भी वीडियो देखें

सउदी क्राउन प्रिंस पर मेहरबान हुए ट्रंप, खशोगी मर्डर पर सवाल पर पत्रकार को लगाई फटकार

सउदी क्राउन प्रिंस पर मेहरबान हुए ट्रंप, खशोगी मर्डर पर सवाल पर पत्रकार को लगाई फटकारDonald Trump News in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर खासे मेहरबान रहे। उन्होंने खशोगी मर्डर पर सवाल के लिए एक अमेरिकी पत्रकार को जमकर फटकार लगाई।

चलती बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़, पुलिस देख महिला ने बदमाशों को सिखाया सबक

चलती बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़, पुलिस देख महिला ने बदमाशों को सिखाया सबकNational shooter molested in bus : पुणे जा रही एक निजी ट्रेवल्स की बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़ का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि बस में चढ़ते समय कंडेक्टर ने उनके साथ छेड़छाड़ की। इंदौर में जब महिला ने पुलिस की चेकिंग देखी तो उसे हिम्‍मत आई और उसके बाद शूटर ने कंडेक्टर और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। हंगामे के बाद दोनों कर्मचारी बस को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए।

क्या है अनमोल बिश्नोई का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन, अमेरिका से क्यों किया गया डिपोर्ट?

क्या है अनमोल बिश्नोई का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन, अमेरिका से क्यों किया गया डिपोर्ट?Anmol Bishnoi news in hindi : लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई समेत 200 लोगों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस के जेल में बंद होने के बाद से अनमोल अमेरिका से गैंग के सदस्यों को हत्या और वसूली के निर्देश देता था।

LIVE: बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारी, नीतीश आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा

LIVE: बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारी, नीतीश आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावाLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा और जदयू की बैठक के बाद आज एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। वे आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पल पल की जानकारी...

भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी, ट्रंप के बेटे का दावा

भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी, ट्रंप के बेटे का दावाJohran Mamdani : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया कि वे भारतीयों से नफरत करते हैं। उन्होंने ममदानी को यहूदियों से भी नफरत करने वाला बताया।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com