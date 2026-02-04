बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. saif al islam gaddafi killed by gunmen libya
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :जिदान , बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (10:53 IST)

गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम की गोली मारकर हत्या, लीबिया में तनाव

saif al islam gaddafi
लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने उनके घर पर हमला किया। घटना के बाद लीबिया में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

मीडिया खबरों के अनुसार, 4 अज्ञात बंदूकधारी जिदान स्थित सैफ अल इस्लाम गद्दाफी के घर में घुस गए। उनकी बंदूकधारियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई।
 
कर्नल गद्दाफी ने 4 दशकों तक लीबिया पर राज किया था। 15 साल पहले गद्दाफी की भी हत्या हुई थी। सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की हत्या की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सैफ अल-इस्लाम एक बार फिर सियासत में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे। 

कौन था सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी?

लीबिया में 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद से वे गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। सैफ ने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से शिक्षा ली थी। पिता के राज में सैफ अल-इस्लाम ने लीबिया की नीति को आकार दिया।

उन्होंने हाई-प्रोफाइल, संवेदनशील राजनयिक मिशनों में लीबिया की तरफ से मध्यस्थता की, लीबिया द्वारा सामूहिक विनाश के हथियार छोड़ने पर पश्चिमी देशों के साथ हुए बातचीत का नेतृत्व किया। 1988 में स्कॉटलैंड के लॉकरबी में पैन एम फ्लाइट 103 की बमबारी में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे पर भी सैफ ने बातचीत की थी।
edited by : Nrapendra Gupta
मीडिया खबरों के अनुसार, 4 अज्ञात बंदूकधारी जिदान स्थित सैफ अल इस्लाम गद्दाफी के घर में घुस गए। उनकी बंदूकधारियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com