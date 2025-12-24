लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत, अंकारा में हुआ दर्दनाक हादसा

Libya Plane Crash : तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के कुछ देर बाद लीबिया के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद को ले जा रहा एक निजी जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ।

लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद द्बेइबाह ने फेसबुक पर बयान जारी कर जनरल अल-हद्दाद की मौत की पुष्टि की और इसे दुखद दुर्घटना तथा देश के लिए बड़ी क्षति बताया। तुर्की ने इस हादसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।

तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब फाल्कन 50 बिजनेस जेट अंकारा में उच्चस्तरीय रक्षा वार्ता पूरी करने के बाद लीबिया लौट रहा था। एसेनबोगा एयरपोर्ट से शाम 8:30 बजे टेकऑफ करने के लगभग 40 मिनट बाद इसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। विमान का मलबा हायमाना जिले के केसिक्कावाक गांव के पास मिला।

तुर्की के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि विमान ने अंकारा के दक्षिण में हायमाना जिले के पास इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल दिया था, लेकिन इसके बाद कोई बाद कोई संपर्क नहीं हो सका।

