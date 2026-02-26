दक्षिण कोरिया को मिटाने की धमकी! उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के तेवर और खतरनाक

Kim Jong Un Warning: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी परमाणु शक्ति की धमक दिखाई है। सियोल (दक्षिण कोरिया) के साथ बातचीत के सभी दरवाजे बंद करते हुए किम ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ, तो वह दक्षिण कोरिया का नामोनिशान मिटा देंगे। हालांकि, इस 'युद्ध की हुंकार' के बीच किम ने अमेरिका से बातचीत के लिए छोटा सा रास्ता खुला रखा है। आइए जानते हैं क्या है किम का 'मास्टर प्लान'।

दक्षिण कोरिया स्थायी दुश्मन

दरअसल, किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को 'स्थायी दुश्मन' घोषित कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अब बातचीत का समय निकल चुका है। जहां उन्होंने सियोल के लिए सुलह के दरवाजे बंद कर दिए हैं, वहीं किम ने अमेरिका से बातचीत की गुंजाइश रखी है। हालांकि इसके लिए उन्होंने शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी 'शत्रुतापूर्ण नीतियां' छोड़नी होंगी।

परमाणु मिसाइलों के विकास पर जोर

हाल ही में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव के रूप में फिर से चुने गए किम ने नई हथियार प्रणालियों और परमाणु मिसाइलों के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में उनके परमाणु और मिसाइल के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास ने देश को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में उभारा है। दूसरी ओर, विशेषज्ञों का मानना है कि किम का यह कड़ा रुख असल में मॉस्को और बीजिंग के साथ अपने करीबी रिश्तों और मजबूत सैन्य स्थिति को भुनाने की एक कोशिश है।

दक्षिण कोरिया के साथ संवाद ठप

सियोल के एकीकरण मंत्रालय ने इस बयान को 'खेदजनक' बताया है और कहा है कि वे शांति के लिए 'धैर्यपूर्वक' प्रयास जारी रखेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2019 में वार्ता विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया का अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक संवाद ठप है। किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को 2024 में स्थायी दुश्मन घोषित कर दिया था, इससे संबंध और तनावपूर्ण हो गए।

