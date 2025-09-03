बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :बीजिंग , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (13:27 IST)

विजय दिवस परेड में चीन ने दिखाई ताकत, एक मंच पर दिखे शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग

jinping putin and kim jong
China Victory day Parade : चीन ने बुधवार को बीजिंग में 80वें विजय दिवस पर अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत 26 विश्व नेताओं ने हिस्सा लिया। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई, जहां चीन ने अपनी नई हथियार प्रणालियों, जिसमें लेजर हथियार, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें और विशाल जलमग्न ड्रोन शामिल हैं, का अनावरण किया।
 
परेड के दौरान, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की सार्वजनिक मुलाकात ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह पहली बार था जब ये तीन नेता एक साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आए। ALSO READ: ट्रेन से उत्तर कोरिया से चीन पहुंचे किम जोंग उन, जानिए क्या है इस स्लो ट्रेन की खासियत?
 
जापान ने यूरोपीय और एशियाई नेताओं से परेड में शामिल न होने का आग्रह किया था, यह दावा करते हुए कि यह कार्यक्रम जापान-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देता है और चीन के युद्ध के इतिहास के दृष्टिकोण को फैलाने से रोकने का प्रयास करता है।
 
ताइवान ने चीन की आलोचना की, यह कहते हुए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) युद्ध के दौरान लड़ाई का श्रेय ले रही है, जबकि वास्तविक लड़ाई का अधिकांश हिस्सा गणतांत्रिक चीन (आरओसी) की सेनाओं द्वारा लड़ा गया था।
 
परेड के दौरान, शी जिनपिंग ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने चीन की सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया, जबकि रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं ने द्विपक्षीय बैठकों के दौरान मजबूत रणनीतिक संबंधों की पुष्टि की। इस भव्य सैन्य प्रदर्शन और प्रमुख नेताओं की उपस्थिति ने न केवल चीन की सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि वैश्विक राजनीतिक गठजोड़ों में बदलाव की संभावनाओं को भी दर्शाया। 
edited by : Nrapendra Gupta
