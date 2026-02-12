तानाशाह किम जोंग ने चुना अपना उत्तराधिकारी, कौन होगा उत्तर कोरिया का अगला शासक?

North Korean ruler Kim Jong Un : उत्तर कोरिया से बड़ी खबर सामने आने आ रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। किम जोंग ने अपनी बेटी किम जू ए को उत्तराधिकारी के रूप में चुना है। खबरों के अनुसार, जू ए की उम्र करीब 13 साल है और वे अपने पिता किम जोंग उन के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में दिखाई दी हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने गुरुवार को सांसदों को दी गई जानकारी में दावा किया है कि किम जोंग उन ने अपनी नाबालिग बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है यानी किम जोंग के बाद उनकी बेटी उत्तर कोरिया की सत्ता संभालेंगी।





दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने गुरुवार को सांसदों को दी गई जानकारी में दावा किया है कि किम जोंग उन ने अपनी नाबालिग बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है यानी किम जोंग के बाद उनकी बेटी उत्तर कोरिया की सत्ता संभालेंगी।







ALSO READ: यूक्रेनी बच्चों को उत्तर कोरिया भेजे जाने पर मचा हंगामा किम जोंग उन की उम्र 42 साल है और स्वास्थ्य संबंधी अफवाहें समय-समय पर आती रहती हैं। उत्तर कोरिया में सत्ता हमेशा किम परिवार में ही रही है। किम इल सुंग से किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन तक। अब किम जू ए के साथ यह चौथी पीढ़ी होगी।

किम जोंग उन की बेटी को पहली बार 2022 में बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के दौरान देखा गया था। इस समय किम जू 9 साल की थी।किम जोंग उन का एक बड़ा बेटा भी है, लेकिन इस बेटे को न तो कभी स्वीकार किया गया है और न ही उत्तर कोरियाई मीडिया में दिखाया गया है।

Edited By : Chetan Gour