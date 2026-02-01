धमाकों से दहला ईरान, क्या इनके पीछे हैं अमेरिका और इजराइल का हाथ?

Iran Blast : अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के कई शहर धमाकों से दहल गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिका और इजराइल ने धमाकों के पीछे अपना हाथ होने से इनकार किया है।

बताया जा रहा है कि तेहरान, बंदर अब्बास, परंद और तबरीज समेत ईरान के 7 शहरों में ये धमाके हुए। ईरान के बंदर अब्बास शहर में एक आठ मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ। इसमें दो मंजिलें, कई गाड़ियां और दुकानें तबाह हो गईं।

BREAKING: Explosions reported across Iran in Tabriz, Pardisan (Qom), and beyond thick smoke & fires rising!

BREAKING: Explosions reported across Iran in Tabriz, Pardisan (Qom), and beyond thick smoke & fires rising!

Officials cite gas leaks, but many suspect sabotage amid Israel tensions. #Iran #Explosions #MiddleEastCrisis pic.twitter.com/vObhGqRtPU — Miguel (@Sihman) January 31, 2026 सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने होर्मोजगान प्रांत में संकट प्रबंधन के डायरेक्टर जनरल मेहरदाद हसनजादेह के हवाले से बताया कि धमाके की वजह की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है।

ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को गलत बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना कमांडर को निशाना बनाया गया था।

गौरतलब है कि ईरान में 28 दिसंबर में सड़क पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन प्रदर्शनों में कम से कम 5,000 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका ने ईरान की ओर अपने युद्धपोत भी भेजे हैं।

