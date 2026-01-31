शनिवार, 31 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Baloch militants attacked 12 cities in Balochistan Pakistan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बलूचिस्तान (पाकिस्तान) , शनिवार, 31 जनवरी 2026 (19:01 IST)

बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, 12 शहरों को बनाया निशाना, 20 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत

BLA launches big attack in Balochistan
BLA launches big attack in Balochistan : पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित 12 बड़े शहरों पर बलूच लड़ाकों ने एकसाथ हमले किए। खबरों के अनुसार, इन हमलों में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 7 को बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। दूसरी ओर पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए कम से कम 41 हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। यह प्रांत अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से अलगाववादी और आतंकी संगठनों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के साथ खड़ा है।

खबरों के अनुसार, पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित 12 बड़े शहरों पर बलूच लड़ाकों ने एकसाथ हमले किए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इन हमलों को अपने 'ऑपरेशन हीरोफ' के दूसरे चरण का हिस्सा बताया। खबरों के अनुसार, इन हमलों में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 7 को बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया।
इन हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। संगठन ने दावा किया कि उसका निशाना सैन्य ठिकाने, पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारी थे। इससे पहले संगठन यह कह चुका है कि वह मातृभूमि की रक्षा के नाम पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है।
 
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अनुसार, यह अभियान 'ऑपरेशन हीरोफ' का दूसरा चरण है। BLA के मुताबिक, इस चरण में बलूचिस्तान के 58 स्थानों पर करीब 78 समन्वित हमले किए गए हैं। संगठन का दावा है कि यह अभियान बलूचिस्तान पर कब्जे को खत्म करने और क्षेत्र की आजादी बहाल करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
डलबंदिन में सिलसिलेवार विस्फोट और भारी गोलीबारी जारी है और कलात में सुरक्षाबलों और लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं। इस उग्रवादी घटना के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के साथ खड़ा है।
दूसरी ओर पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए कम से कम 41 हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। यह प्रांत अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से अलगाववादी और आतंकी संगठनों की गतिविधियों का केंद्र रहा है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
यूपी में खेती में डिजिटल टेक्नोलॉजी व डेटा का होगा इस्तेमाल

न विज्ञान का तर्क, न समय की मार, इंतजार के 12 साल, आज भी गुरु के 'जागने' की आस में पथराई हजारों आंखें

न विज्ञान का तर्क, न समय की मार, इंतजार के 12 साल, आज भी गुरु के 'जागने' की आस में पथराई हजारों आंखें29 जनवरी 2014 की वह तारीख जब डॉक्टरों ने आशुतोष महाराज को 'क्लिनिकली डेड' घोषित कर दिया था। लेकिन उनके भक्तों के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। हैरानी की बात यह है कि इन 12 वर्षों में भक्तों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ गई है। संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के 12वें 'समाधि दिवस' पर शिष्यों की आस्था अटूट है और हजारों की संख्या में शिष्य आते हैं।

भारत में निपाह वायरस से हड़कंप, संक्रमण के 2 केस आए सामने, क्‍या बोला WHO

भारत में निपाह वायरस से हड़कंप, संक्रमण के 2 केस आए सामने, क्‍या बोला WHONipah virus cases in India : देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के बाद पश्चिम बंगाल में खतरनाक निपाह वायरस (Nipah virus) के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। ये दोनों व्यक्ति उत्तरी 24 परगना जिले के एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। यह वायरस भारत में पहली बार 2001 में दिखा था और अब तक कई बार इसके मामले सामने आ चुके हैं। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने कहा कि वायरस फैलने का खतरा कम है और यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं है।

Ajit Pawar plane crash Baramati : 'ट्रैफिक जाम' ने तय किया जिंदगी और मौत का फासला, ब्रेसलेट बना आखिरी पहचान, 5 सपनों की दर्दनाक मौत

Ajit Pawar plane crash Baramati : 'ट्रैफिक जाम' ने तय किया जिंदगी और मौत का फासला, ब्रेसलेट बना आखिरी पहचान, 5 सपनों की दर्दनाक मौतअजित पवार के भयानक विमान हादसे की कहानी

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाभारत का सबसे ताकतवर बैटरी वाला मोबाइल

ट्रंप को क्‍यों आई भारत की याद, क्‍या चीन को घेरने की है तैयारी, PM मोदी को भेजा 'पैक्स सिलिका' का न्‍योता

ट्रंप को क्‍यों आई भारत की याद, क्‍या चीन को घेरने की है तैयारी, PM मोदी को भेजा 'पैक्स सिलिका' का न्‍योताIndia-America Partnership News : चीन आर्थिक मदद के दम पर दुनियाभर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन का मुकाबला करने की चाहत लिए अमेरिका ने भारत केंद्रित एक बड़ी बैठक की योजना बनाई है। चीन के बढ़ते तकनीकी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा है।

और भी वीडियो देखें

रामलीला के दौरान बड़ा हादसा, राम के तीर से रावण हुआ अंधा, मुकदमा दर्ज

रामलीला के दौरान बड़ा हादसा, राम के तीर से रावण हुआ अंधा, मुकदमा दर्जSonbhadra Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रामलीला मंचन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, श्रीराम का किरदार निभा रहे व्यक्ति का तीर रावण का किरदार निभा रहे सुनील कुमार की आंख में लग गया, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। घटना के बाद सुनील के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यह घटना 13 नवंबर 2025 देर रात की है।

मध्यप्रदेश भाजपा में बड़ा फेरबदबल, प्रदेश संंगठन महामंत्री हितानंद की संघ में वापसी

मध्यप्रदेश भाजपा में बड़ा फेरबदबल, प्रदेश संंगठन महामंत्री हितानंद की संघ में वापसीमध्यप्रदेश भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की एक बार फिर संघ में वापसी हो गई है। हितानंद शर्मा को संघ के मध्यक्षेत्र का सह बौद्धिक प्रमुख बनाया गया है। हिंतानंद के कार्यकाल में भाजपा ने मध्यप्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी।

यूपी में आपदा राहत प्रबंधन के लिए 2025-26 में जारी किए 710.12 करोड़

यूपी में आपदा राहत प्रबंधन के लिए 2025-26 में जारी किए 710.12 करोड़Disaster management in UP: उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़, भूकंप, सूखा, अग्निकांड, शीतलहर एवं मानव-जीव संघर्ष जैसी आपादाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध और संवेदनशील है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश का राहत आयुक्त कार्यालय आपादा प्रभाव को कम करने तथा पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है।

एटा का पटना पक्षी अभयारण्य रामसर साइट्स घोषित, मोदी-योगी ने दी बधाई

एटा का पटना पक्षी अभयारण्य रामसर साइट्स घोषित, मोदी-योगी ने दी बधाईPatna Bird Sanctuary Ramsar Site: विश्व वेटलैंड्स दिवस (2 फरवरी) से पहले उत्तर प्रदेश को बड़ा उपहार मिला। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभयारण्य (एटा) को रामसर साइट्स में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूपी में पहले 10 रामसर साइट्स थीं, लेकिन पटना पक्षी अभयारण्य का नाम जुड़ने के साथ ही यह संख्या 11 हो गई है।

यूपी में खेती में डिजिटल टेक्नोलॉजी व डेटा का होगा इस्तेमाल

यूपी में खेती में डिजिटल टेक्नोलॉजी व डेटा का होगा इस्तेमालAgriculture in Uttar Pradesh: खेती में आधुनिक डिजिटल तकनीक, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश और बिहार ने अहम कदम उठाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबद्ध महिला किसान उत्पादन संगठनों के राज्य स्तरीय संघ ‘भूस्वामिनी’ और ‘बिहप्रो कन्सोर्टियम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड’ (बिहार का पहला एफपीओ महासंघ) के बीच राजधानी लखनऊ में एमओयू किया गया है।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com