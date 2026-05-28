कर्नाटक में सिद्धारमैया का इस्तीफा: राज्यपाल के सचिव को सौंपी चिट्ठी, भावुक हुए

इससे पहले कैबिनेट की ब्रेकफास्ट मिटिंग में भी माहौल उस समय भावुक हो गया जब डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोनों नेता आपस में गले भी मिले। डीके शिवकुमार का राज्य का अगला मुख्‍यमंत्री बनना लगभग तय है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्हें विधानसभा में पार्टी का नेता चुना जाएगा। इसके बाद से राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे।

इस्तीफे के बाद क्या बोले सिद्धारमैया?

सिद्धारमैया ने कहा कि हाई कमान के पहले ही इस्तीफा देने के लिए कहने के बाद, मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब राज्यपाल आएंगे, तो वे इसे स्वीकार कर

लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। इसलिए, यह संवैधानिक है कि अगले मुख्यमंत्री को सरकार बनाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

क्या बोले प्रभु शंकर?

कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर ने कहा कि मुझे सिद्धारमैया का इस्तीफा मिल गया है, लेकिन राज्यपाल के लौटने के बाद ही वे इसे स्वीकार कर सकते हैं।

edited by : Nrapendra Gupta