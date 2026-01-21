ग्रीनलैंड विवाद के बीच ट्रंप का दावा, मैं नहीं होता तो नाटो कूड़े दान में होता

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, डोनाल्ड जे. ट्रंप से ज्यादा किसी भी व्यक्ति या राष्ट्रपति ने नाटो के लिए कुछ नहीं किया है। अगर मैं नहीं आता, तो आज नाटो का अस्तित्व ही नहीं होता। यह इतिहास के कूड़ेदान में चला गया होता। दुखद, लेकिन यह सच हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट उस समय की, जब वह विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के लिए वे स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर हुई ब्रीफिंग में भी ट्रंप ने कहा कि उन्होंने किसी भी अन्य नेता से ज्यादा नाटो के लिए काम किया है। उन्होंने यह सवाल भी किया कि क्या नाटो देश संकट की घड़ी में अमेरिका की मदद करेंगे?

ट्रंप ने साफ कहा कि वे ग्रीनलैंड को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मैक्रों ज्यादा समय तक फ्रांस के राष्‍ट्रपति नहीं रहेंगे।

गौरतलब है कि ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। हालांकि फ्रांस और जर्मनी समेत नाटो देश डेनमार्क के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि कोई भी एकतरफा कदम ट्रांस-अटलांटिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है।

edited by : Nrapendra Gupta